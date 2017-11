EL-i liidrid ootavad Maylt selgust kodanike õiguste kohta pärast Brexitit

Sotsiaaltippkohtumisest osavõtjate sõnul tahavad nad, et Suurbritannia annaks senisest hoopis selgemini teada, kuidas pärast Euroopa Liidust lahkumist riiki jääva kolme miljoni Euroopa Liidu kodaniku õigused ikkagi tagatakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurbritannia peaministri Theresa May sõnul jääb riik sotsiaalküsimustes tegutsema koos ülejäänud Euroopaga ning tagatakse ka töötajate õigused.

"Nende katsumustega toimetulek riigisiseselt ja rahvusvaheliste partneritega jääb Ühendkuningriigi jaoks esmaseks ja kui me lahkume EL-ist, kindlustame me nii

tööliste õiguste kaitsmise kui ka nende juurdetekitamise. Seega on igaühel võimalik kogeda seda väärikust ja enesekindlust, mida hea töö pakub ja ma loodan teistelt osalistelt kuulda, et ka nemad astuvad selliseid samme," ütles May.