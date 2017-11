Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Rahaülekannete teenust pakkuva Transferwise'i möödunud majandusaasta tulemused näitavad, et aastaga ettevõtte käive kahekordistus ja miljonitesse ulatunud kahjumist on saanud miljonitesse ulatuv kasum, kirjutab ajaleht Äripäev.

Ta lisas, et erisoodustusmaks on tõusnud 15 aastaga kaheksa korda. Segakasutuses sõiduautode võimsusepõhine maksustamine toob aga kaasa selle, et tänavapilti hakkab veel rohkem ilmuma nn ülikalleid kaubikud, millele erisoodustusmaks ei laiene.

"See maks sellisel kujul on väga halvasti läbimõldud, väga raskesti põhjendatav, riivab ettevõtjate, inimeste õiglustunnet ja minu arvates toob kaasa konflikti. Ja paraku seda konflikti hakatakse lahendama ka kohtutes," ütles Kivistik.

"Kui auto on ettenähtud ainult tööks, siis lihtsam viis ettevõttel tõestada on loomulikult selle kohta sõidupäevikut pidada, aga muidu meil sellisel eri viisil sellega tegelemine hetkel plaanis ei ole," rääkis MTA peadirektor Valdur Laid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel