Tippajad on laevaliikluses suvekuude nädalavahetused. Tänavu suvel juunist augustini jäi TS Laevade statistika kohaselt pühapäeviti Kuivastus sadamaalale laevast maha kokku 17 222 rajameetrit autosid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saarlased soovivad kindlasti järgmise aasta suvekuudeks kolmandat laeva ja et see saaks vajadusel ka operatiivselt liinile minna.

"Kui riigieelarves selleks raha otsustatakse, siis ma arvan, et nii ka läheb. Meil välja veel vaadatud ei ole, aga oleme kontaktis päris mitme laevaomanikuga ja ma arvan, et sealt see valik ühel hetkel ka selgub," ütles TS Laevade juht Jaak Kaabel.

Järgmise aasta graafikuid paneb tänavuse üleveostatistika ja järgmise aasta saarte suursündmusi arvestades kokku ka juba maanteeamet. Järjekordade tekkimisel lisalaeva liinile suunamist püütakse operatiivsemaks teha.

"Me oleme mõelnud selle peale, et panna sadamatesse nutikad kaamerad, mis annavad meile koheselt informatsiooni, kui mahajäänud liinimeetrite arv on piisav, et lisareise teha. Sellise operatiivinfo põhjal me saaksime kiiresti reageerida," rääkis maanteeameti juhtivekspert Mika Männik.

Vahepeal tuliseid arutelusid tekitanud kesköise reisi ärajätmist Virtsust Kuivastusse maanteeamet ei prognoosi.

"Praegu on otsus selline, et justnimelt lükata seda viimast reisi natuke edasi - 30 minutit, et ka need saarlased, kes tulevad reedel näiteks Soomest, jõuaksid viimasele laevale," ütles Männik.

Iga aastaga on laevad Saaremaale ja Hiiumaale eelneva aastaga võrreldes rohkem reisijaid ja sõidukeid vedanud. TS Laevade juht prognoosib, et tänavu veetakse kahel liinil kokku 2,22 miljonit reisijat. Eelmise aastaga võrreldes on seda 7 protsenti enam. Miljoni auto üleveoni jõutakse ehk aastal 2019.