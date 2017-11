Inglismaal põrkasid õhus kokku helikopter ja väikelennuk

Päästeteenistused said väljakutse Waddesdoni mõisa lähistele Eesti aja järgi kell 14.06, vahendas BBC.

Wycombe Air Parki pressiesindaja sõnul tõusid mõlemad õhusõidukid õhku samalt lennuväljalt.

Lennuõnnetuste uurimise osakond (AAIB) teatas, et õnnetusse sattunud lennuk oli Cessna.

"Sündmuskohal on mitu hukkunut, kuid esialgu on see kõik, mida me saame kinnitada," teatas kiirabiteenistus.

Sündmuskohale saabus hulk päästeautosid ja 30 tuletõrjujat, samuti politseinikud, kiirabi ja AAIB töötajad.

Päästeameti teatel kukkusid õhusõidukid alla metsaalale.