Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Rahaülekannete teenust pakkuva Transferwise'i möödunud majandusaasta tulemused näitavad, et aastaga ettevõtte käive kahekordistus ja miljonitesse ulatunud kahjumist on saanud miljonitesse ulatuv kasum, kirjutab ajaleht Äripäev.

Damaskusest idas asuv enklaav on Süüria mässuliste kontrolli all, kuid valitsusvägede piiramisrõngas alates 2013. aastast.

Äärmusrühmitus Islamiriik hõivas suuri territooriume Süürias ja Iraagis 2014. aastal, kuid on kaotanud praeguseks suurema osa oma kontrolli all olnud aladest.

Deir Ezzori provintsis toimunud rünnakus hukkus 12 last, teatas vaatlusorganisatsioon. Mitukümmend inimest on vigastatud ja surmasaanute arv tõenäoliselt kasvab.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel