Leht: USA esindajatekoda tahab Euroopasse lisavägede saatmist

"USA peaks arendama ja rakendama poliitikat ja strateegiat, et heidutada ja vajadusel tõrjuda Venemaa agressiooni. See nõuab USA sõjalise võimekuse ja võimsuse tugevdamist Euroopas, sealhulgas suurematesse alalistesse ja roteeruvatesse jõududesse investeerimise kaalumist," vahendab Stars and Stripes esindajatekoja eelarvedokumenti.

Teisipäeval esindajatekojas heaks kiidetud riigikaitsedokument kutsub ka üles viima Euroopas Venemaa heidutamiseks mõeldud 4,6 miljardit dollarit erakorralistest eelarvevahenditest otse kaitseministeeriumi põhieelarvesse.

Sõjaväeametnikud on ka varem teatanud, et pooldavad sellist muudatust, öeldes, et raha võtmine põhieelarvest on usaldusväärsem rahastamisviis.

USA Euroopa väejuhatus on viimastel aastatel suurendanud oma kohalolekut Euroopas. Nüüd küsitakse Pentagonilt, kuidas rahastada järgmise viie aasta jooksul seda kaitseministeeriumi enda põhieelarvest.

Alates Venemaa sekkumisest Ukrainas 2014. aastal on peatunud USA jõudude vähendamine Euroopas. USA sõdurite rotatsioonid NATO idaserva riikides on üks osa jõudude suurendamisest. Samuti on üle Euroopa hakatud hoidma sõjaväevarustust, muu hulgas tanke ja teisi soomusmasinaid ning relvastust.

Esindajatekoja eelnõu ütleb, et järgmine samm on varuda Euroopasse täppisjuhtimisega laskemoona. Eelarvedokumendis kutsutakse üles tugevdama Euroopas raketikaitsevõimekust.

Samuti soovib esindajatekoda, et sõjavägi esitaks igal aastal raporti Venemaa hübriidohtudest, näiteks infokampaaniatest ja küberrünnakutest.