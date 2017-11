Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (33)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

EUROOPA

Saksamaa

Politico SIIN ja SIIN ning EUobserver: Saksa koalitsioonikõnelused ripuvad juuksekarva otsas.

AFP: uued valimised on Saksamaal täiesti reaalne võimalus.

DPA/The Local: Araabia Ühendemiraatide minister leiab, et Saksa võimud peaksid oma mošeed parema kontrolli alla võtma.

New Yorker: kuidas Süddeutsche Zeitungist sai finantslekitajate lemmikpartner.

Deutsche Welle ajakirjanik tuletab meelde, et Euroopa kaitsekoostöö asjus on ka varem palju räägitud, aga vähe tehtud.

DPA/The Local: Euroopa Komisjon tahab Saksamaa kohtusse kaevata linnade õhusaaste pärast.

Hispaania ja iseseisvuspüüdlused Kataloonias

Politico: Belgia kohus lükkas Puigdemonti-otsust taas edasi.

Politico sellest, kuidas Kataloonia küsimus Euroopas ALDE-t lõhestab.

The Local: Kreml hoiata, et süüdistused Kataloonia teemal kahjustavad Vene-Hispaania suhteid.

Politico: Kataloonia kriisi lahendamiseks on vaja Hipaaniale uut põhiseadust.

Politico: Hispaania teistel autonoomsetel regioonidel pole mingit huvi Kataloonia püüdlusi toetada, isegi baskid pole selles küsimuses entusiastlikud.

The Local: Barcelona avalikustas uued terrorismivastased meetmed.

Prantsusmaa

Reuters: Prantsusmaa uurib, kas Belgias kohtu all olev islamist on seotud ka Prantsuse ajakirjanike röövimisega Süürias.

Politico: Macron tahaks Junckeri mantlipärijana näha Margrethe Vestagerit.

France24 ja Daily Telegraph prantslase kummalisest põgenemisest Venemaalt.

Suurbritannia

Politico: Brexiti-debatt pole seni migratsioonini - ehk referendumil põhiküsimuseks olnud teemani - sisuliselt jõudnud.

Guardian ja Politico: Iiri peaminister hoiatas, et Dublini jaoks on edukate Brexiti-kõneluste eeltingimuseks kindlus, et Põhja-Iirimaad ei hakka eraldama "hard border".

Times: Vene Twitteri-robotid tegid Brexiti-referendumi eel ulatusliku tormijooksu. Sama artikli kokkuvõte Reutersilt.

Politico ja Guardian: Šotimaa iseseisvuslaste endine liider hakkab Russia Todays saadet tegema, hüüdnimi ka juba olemas - Alexei Salmond.

Guardian: Gerry Adams teatab peagi Sinn Feini juhi kohalt lahkumisest.

Põhjamaad

Uusi Suomi ja Iltalehti neonatside impordist Venemaalt Soome.

Yle: Soome-Hiina esimene uus kaubarong pidi Vene piiril hoogu maha võtma.

Uusi Suomi: libauudiste ajaloost Soome valimiskampaaniate ajal - Pekka Haavisto juhtum.

Yle: Paavo Väyrynen ähvardab uskumatu sammuga - poliitikast lahkumisega.

Helsingin Sanomat kirjutab Puhkide suguvõsa Helsingis asuva tööstushoone saatusest.

Yle: Paradise Papers paljastab, kuidas Antti Herlini rahaga üritati päästa soomlaste maksuparadiisipanka. Sama artikkel inglise keeles.

Yle ja Yle News: Soome politsei noomis tippametnikku, kes peitis end ametnike eest auto pagasiruumi.

The Local: Rootsi tööturg on karmim kui eales varem.

Politico: Stefan Löfven - rootslane, kes "taasliitis sotsiaalse demokraatiaga".

The Local: Kopenhaageni jõugud leppisid kokku vaherahus.

AFP: kuidas Norra üritab naftasõltuvusest vabaneda. Bloomberg samal teemal.

Ukraina

Guardian Avidijivkas - "Euroopa unustatud sõja rindejoonel".

Window on Eurasia: Donetski Kremli-meelsete võitlejate ninamees andis Stalini eeskuju järgides käsu põllusaak konfiskeerida.

Quartz: linn Ukrainas, mis andis maailmale sõnad "genotsiid" ja "inimsusevastane kuritegu".

Teised Euroopa riigid

Politico: Londonist lahkuvate EL-i ametite pärast käib veel tõsine rabelemine - pakutakse nii NATO-üksusi kui ka toetust eurogrupi juhi valimistel.

EUobserver: EL tahab endiste liiduvabariikide liitumissoove natuke jahutada.

Politico: juhtivate ekspertide sõnul ei ähvarda Lääne majanduse tulevikku mitte majanduslikud probleemid, vaid just poliitsüsteemist tulenevad probleemid.

Institute for Economics and Peace avaldas terrorismi "trende" puudutava raporti.

EUobserver: Kreeka saartel elavaid varjupaigataotlejaid ootab ees raske talv.

Vsquare: kuidas Venemaa sekkus Budapesti metroohankesse.

AFP: kas Toto Riina surm ennustab lõppu ka Sitsiilia maffiale?

Vsquare: väike Vene rahaga ostetud taskurevolutsioon.

Politico: Ungari süüdistab USA-d valimistesse sekkumises.

Foreign Affairs: kuidas Rumeenia ja Poola saavad tugevdada NATO-t ja Euroopa Liitu.

Poola kaitseminister selgitas intervjuus Observerile, mida Putin tegelikult tahab.

EUobserver: Leedu võttis vastu Magnitski seaduse.

USA

Poliitika

Washington Post põhjendab, miks Roy Moore'i vastased süüdistused just nüüd esile kerkisid.

Federalist: Roy Moore pole kunagi mingi konservatiiv olnud.

USA Today: mida on Trump ja Valge Maja Moore'i teemal öelnud.

Atlantic: erinev reaktsioon Moore'i ja Frankeni juhtumitele näitab taas USA lõhestumist.

Fox News: Alabama kuberner lubas Moore'i poolt hääletada, kuigi peab naiste süüdistusi usutavateks.

Atlantic: Al Frankenist, fotost ja naiste uskumisest.

Atlantic Donald Trump juuniori ja Wikileaksi kirjavahetusest.

Politico: Valge Maja kommunikatsioonijuhi Hope Hicksi käes võib-olla palju võtmeid, mis Muellerile huvi pakuvad.

Bloomberg ja Guardian: USA rahandusminister ja tema näitlejannast abikaasa on ennegi oma elustiili tõttu avalikkusel hambus olnud, kuid poseerimine uute dollaritega ajas sotsiaalmeedia pöördesse.

New Yorker: kuidas Karl Rove ja Steve Bannon Vabariikliku Partei hinge pärast võitlevad.

Axios: miks Trumpi börsiralli võib veel püsida.

Associated Press: ahistamissüüdistused on hävitanud võimukaid mehi, kuid Trumpi mitte - miks?

Guardian: Steele ise usub, et 70-90 protsenti tema kurikuulsast "toimikust" vastab tõele. Samal teemal pikemalt.

Bloomberg: lihtsamad selgitused on üldjuhul tõesed. Ka Venemaa puhul.

Axios: USA demokraatide "vanurite probleem".

Vox: Bill Clinton oleks pidanud omal ajal tagasi astuma.

Medium: USA valimiste ajal 130 000 jälgijat omanud Vene Twitteri-trolli elulugu.

USA Today: Ohio kuberneriks kandideeriv demokraadist kohtunik teatas, et on elu jooksul seksinud "50 väga kauni naisega" ning tõi ka välja, kellega, millal ja kus.

Spectator: see ei pruugi meile meeldida, aga Trump on suur globaalne bränd.

Axios: Scaramucci otsib kirjastajat, kes annaks välja tema memuaarid 10 tööpäevast Valges Majas.

Daily Telegraph: Bideni väitel avaldas Obama korduvalt soovi, et ta presidendiks ei kandideeriks.

Vox: kas demokraatide eelvalimistel tehti sohki?

Fox News: Trumpi endine abi tunnistas, et mõtles välja loo, mille kohaselt käis kuberner Christie omal ajal Trumpile McDonaldsist burgerit toomas.

Muud USA teemad

Time (SIIN ja SIIN) ning BBC kirjutavad, kuidas Texase kooli õpetajate kiire tegutsemine päästis lapsed massitulistaja käest.

Guardian: Utah' väikelinna ajaloos kaotas esimest korda võimu kohalik polügaamne sekt.

Bloomberg: Twitteril on võimalus lahendada kaks probleemi korraga. Miks ta seda ei tee?

Spectator: USA Vene-juurdluses jääb Facebook igal juhul kaotajaks.

Guardian: Youtube asub võitlusse lapsi hirmutavate libamultikatega.

Daily Beast: Fox News kehtestas Kissi liidrile Gene Simmonsile eluaegse sisenemiskeelu.

Axios: Harvardi professor prognoosib, et pool USA ülikoolidest on peagi pankrotis.

Wall Street Journal: poliitilise tasakaalu puudumine ülikoolides tekitab intellektuaalset mandumist.

VENEMAA

Observer: seitse sammu, kuidas peatada Putini hübriidsõda Lääne vastu.

Yle: kummaline lugu Venemaal arestitud Soome laevaga, mille omanik pidi ametnikele selgitama, kas "tal on raske lapsepõlv olnud".

CNN: Bill Browder selgitab, miks Putin teda nii väga vihkab.

GQ: Bill Browder, Putini vaenlane nr 1.

UpNorth on koostanud GULAGI ajajoone.

Window on Eurasia: Putin ei pea kartma "Vene Stauffenbergi".

Meduza: Aleksei Navalnõi vend Oleg avaldab Instagramis oma vanglas tehtud joonistusi.

Washington Posti kokkuvõte "kõige sõgedamatest" libauudistest, mida Venemaa viimastel nädalatel levitas.

Meduza ülevaade salapärasest mõrvaloost, mida võib-olla ei olnudki.

Window on Eurasia: viis murettekitavat asjaolu Venemaa demograafia kohta.

Vedomosti: Navalnõi filmist "On vam ne Dimon" tuntud veinitootja saatis Venemaale esimese partii pudeleid.

Window on Eurasia: Venemaa veokijuhid plaanivad järjekordseid protestiaktsioone.

Meduza ja RBK: FSB-lt varastati tähtis kaabel.

Guardian: kuidas Vene Twitteri-troll Westminsteri terrorirünnaku järel edukalt vaenu õhutas.

Window on Eurasia: venemaalaste käes on vaid üks protsent maailma rikkusest, kuid eliit ostab Euroopas üha rohkem kinnisvara ja ettevõtteid.

Foreign Policy: ilma bolševiketa poleks võib-olla tänapäeval Venemaad olemaski.

Meduza: Venemaa olümpiakomitee aupresident teatas, et vilepuhuja "tuleks maha lasta, nagu Stalin oleks teinud".

MUU MAAILM

LÄHIS-IDA

Foreign Affairs: kuidas Jeemeni humanitaarõudus algas ja kuidas seda lõpetada.

Atlantic: Mohammed bin Salmani jaoks on tulevik kätte jõudnud.

CNN: kuidas Hariri tagasiastumine võib Saudi Araabiale tagasilöögi anda.

Foreign Policy: Iisrael ei hakka Saudi Araabia eest sõdu pidama.

BBC: Raqqa vallutamise räpane saladus.

Reuters: Süüria kurdide partei loodab, et USA mängib Süüria arengutes rolli ka edaspidi.

Reuters: Türgi solvus ja tõi oma sõdurid Norras toimunud NATO õppuselt ära.

Bloomberg: kuidas Elon Musk Erdoganiga kohtus ja Atatürki mausoleumi külastas.

Washington Post: libauudiste kampaania süüdistab ameeriklast Türgi riigipöördekatses.

AASIA

Window on Eurasia: Hiinal ja USA-l on rohkem ühiseid jooni kui kummalgi Venemaaga.

Axios ja Associated Press: nimekiri ärilepetest, mis USA ja Hiina Trumpi visiidi raames allkirjastasid.

Quartz: kuidas Hiina nõudlus kivisöe järele Mongoolias veokiummikuid tekitab.

Bloombergi persoonilugu Hiina majandusreformide "ajuks" peetud Liu Hest.

Politico: Põhja-Korea ametnikud uurivad järjekindlalt, kas Trump on tõesti hull või on tegu näitemänguga.

Guardian: miks Jaapanis on ühe maja eluiga umbes 30 aastat.

Guardian: Jaapani raudteefirma vabandas klientide ees, sest rong väljus 20 sekundit varem.

CBC ja Guardian: Trudeau küsimused ajasid Duterte marru.

Guardian: Duterte tunnistas, et tappis teismelisena inimese, sest viimane "vaatas teda valesti".

AMEERIKA

BBC: Venezuela pealinna meer põgenes Colombiasse.

Reuters: Argentina allvelaev jäi kadunuks, pardal oli 44 mereväelast.

BBC: kümnete inimeste tapmises süüdistatud Mehhiko kartelli liige suri pärast tabamist haiglas.

BBC: Peruu kuulutas pärast jalgpalli MM-ile jõudmist välja riigipüha.

AAFRIKA

Guardian: Mugabele sai saatuslikuks peamiselt üks taktikaline viga.

Reuters: Zimbabwe tulevikku määravad nüüd "Krokodilli" edasised sammud.

Guardian: "Gucci Grace" Mugabe tõus ja langus.

Quartz: mis asi see riigipööre üldse on? Need 40 Aafrika riiki oskavad selgitada.

Guardian: kas Zimbabwe riigipöörde niidid viivad tõepoolest Hiinasse?

Daily Mail kirjutab ka Zimbabwe värvikast presidendipaarist - põhjalikult ja kurbnaljakalt.

Bloomberg: Zimbabwe riigipööre ei anna põhjust eriliseks rõõmustamiseks, kuid teistele diktaatoritele on see kasulik õppetund.

New York Times: Mugabe-vastane riigipööre on ärev meeldetuletus ka mitme teise Aafrika liidri jaoks.

Times: Mugabe jääb Aafrika kõige hullematele diktaatoritele siiski alla.

CNN: Liibüa võimud hakkasid uurima pärast põhjalikku uudist orjaturu teemat uurima.

Quartz: kuidas Angola president vallandas "Aafrika rikkaima naise".

Daily Mail: kuidas India mees rändas Egiptuse ja Sudaani vahel asuvale kõrbealale, kuulutas selle oma kuningriigiks ning teatas, et "on avatud välisabile".

Quartz: Tansaania president on paari aasta jooksul võidelnud edukalt korruptsiooni ja ka demokraatiaga.

AUSTRAALIA/OKEAANIA

AdNews ja Guardian: Austraalia Daily Telegraph illustreeris samasooliste abielu puudutanud referendumi tulemust oma esiküljel Al Bundy abil.