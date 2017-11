RKAS-i salvestised avalikustanud ametnik sai töövaidluskomisjonis õiguse

Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Rahaülekannete teenust pakkuva Transferwise'i möödunud majandusaasta tulemused näitavad, et aastaga ettevõtte käive kahekordistus ja miljonitesse ulatunud kahjumist on saanud miljonitesse ulatuv kasum, kirjutab ajaleht Äripäev.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil Tallinnas, et Eesti kodakondsuspoliitika on täiesti läbi kukkunud.

RKAS-i juhatuse esimehe kohusetäitja Tanel Tiits tõdes, et töövaidluskomisjon on oma otsuse teinud ning Kristel Meieri igas episoodis õigeks mõistnud.

Meier kaebas oma vallandamise töövaidluskomisjoni. Komisjon edastas 19. oktoobril osalistele otsuse, mille kohaselt Meieri töölepingu lõpetamine tunnistati seaduse mõttes tühiseks. Samuti tuvastas töövaidluskomisjon, et Meierit diskrimineeriti töölepingu erakorralise ülesütlemisega, ning mõistis RKAS-ilt Meieri kasuks välja hüvitise 8736 eurot ja 32 senti. Töövaidluskomisjoni välja mõistetav maksimummäär on 10 000 eurot.

Somelar ütles suve hakul ühel koosolekul haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kohta, et ta on peast rase, ning nimetas kantsler Tea Varrakut kurjaks tädiks, kirjutas Eesti Päevaleht.

