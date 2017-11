"Rahva teenrid" alkoholiaktsiisist: Seeder ja Tõniste ärkasid liiga hilja

Sel nädalal ütlesid nii Tõniste kui Seeder ERRile, et võiks kaaluda veebruariks plaanitud alkoholiaktsiisi tõusu ära jätmist, kuna mõistlik piir on aktsiisi puhul juba ületatud.

Pere ja Kodu peatoimetaja Heidit Kaio rääkis "Rahva teenrites", et see oli liiga hiline ärkamine. "Pigem paneb imestama, et kus see rahandusminister siis juulis ja augustis oli, kui eelarvet koostati. Mis mõttes hakatakse nüüd novembri lõpus ääriveeri rääkima, et eelarvesse tuleb väga suur auk," lausus ta.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler märkis, et Tõnistet võiks samas ka isegi kiita, sest seni peeti teda valitsuse kõige nõrgemaks ministriks.

"Nüüd selgub, et isegi mingit sisu temas on, et võtab selle teema üles. Ega seda ei ole kerge teha - sul on koalitsioonipartner, kes on kogu aeg surunud, et rahva tervist tuleb hoida. Püüa sellisega võidelda," lausus Vedler.

Kaio sõnul ei võetud alkoholitootjate kriitikat aktsiisitõusu vastu tükk aega tõsiselt, sest arvati, et nad hirmutavad meelega, et oma rahakotti kaitsta. Nüüd aga näitavad arvud, et probleem on tegelik ja suur.

Vedler tõi välja, et kui Eestis alkoholi hind märkimisväärselt tõuseb ja soomlased enam siiatulekust ei huvitu, pole see ainult alkoholitootjate mure, vaid annab tugeva löögi ka laevafirmadele, restoranidele, hotellidele jne.

"Inimene tuleb siia autot remontima, aga teab, et saab ka odavat alkoholi. Või vastupidi, teab, et siit saab odavat alkoholi, aga selle käigus käib ka hambaarsti või juuksuri juures. Kõik need saavad pihta ja selles mõttes on see hulga komplekssem probleem. Seda on näha ka Lõuna-Eestis, kus väiksemad poed juba kiratsevad, eriti, mis on piirile lähemal," tõdes Vedler.

Saatejuht Mirko Ojakivi lisas, et kui alkoholi käiakse massiliselt Lätist ostmas, jääb tulu Läti riigile, aga tervisekahjud ja korrarikkumised Eestile. See ei ole aus kaup, leidis ta.

Ojakivi tõi välja alkoholitootjate ja konjunktuuriinstituudi ühiselt tehtud arvutused, mille järgi ostetakse järgmisel aastal kümnest viinapudelist 3,3 ning kümnest õllepudelist neli Lätist ja tarbitakse Eestis ära.

"Kokku on Eesti sel aastal koos käibemaksuga kaotanud 75 miljonit eurot ja uuel aastal suureneb see summa 164 miljoni euro juurde. Saabub see efekt, kus tõstes lahja alkoholi aktsiisi väheneb aktsiisilaekumine," lausus ta.

Kaio sõnul on aktsiisitõusu taga töö- ja terviseministri Jevgeni Ossinovski personaalküsimus. Kui aktsiisitõus seisma jääb, tuleks ministril Kaio hinnangul tagasi astuda.

