Ratas meenutas valimisteöö tänukõnes öeldut, et nüüd on alanud riigikogu valimiste kampaania, ning viimaste nädalate meediapilt näitab tema sõnul, et täpselt nii on ka läinud.

"Küll leiavad Reformierakonna juhtpoliitikud, et 21. sajandi e-riigile käib üle jõu maksuvaba tulu arvutamine, küll püütakse sisendada, et valitsus on alkoholiaktsiisi osas lootusetult tülli läinud. Ühtviisi sisutühjad väited," sõnas Ratas, märkides, et valitsuse alkoholipoliitikas on teistest eesmärkidest palju kõrgemal rahva tervis.

Ta lisas, et maksuvaba tulu reformi puhul püüakse väitlus viia tegelikult sisult peenhäälestamisele.

"Eesti riigis on peenhäälestamise aeg möödanik," lausus Ratas, kelle sõnul on valitsuse peaeesmärk suurendada eakate ja tööinimeste sissetulekuid.

Laupäeval koguneb lisaks ka sotsiaaldemokraatide ja EKRE volikogu.