Stoltenberg: NATO uksed on Ukrainale avatud

Stoltenberg kinnitas, et NATO uksed on avatud ning parim tõend selle kohta on, et pärast külma sõja lõppu on liitlaste arv peaaegu kahekordistunud.

Alliansi liikmeks saamiseks tuleb täita kõik kriteeriumid ja viia läbi põhjalikud reformid.

Nii Gruusia kui ka Ukraina on asunud reformide teele, moderniseerivad oma kaitseinstitutsioone, võitlevad korruptsiooniga ja tugevdavad demokraatiat, ütles Stoltenberg Raadio Vabaduse teatel.