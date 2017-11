Ohvriabi poole pöördus mullu ligi sada seksuaalselt väärkoheldud alaealist

Tänavu abi saanutest 35 lapse puhul kahtlustati, et neid on seksuaalselt väärkoheldud, ning 84 alaealise puhul algatas politsei nende vastu toime pandud süüteo suhtes ka menetluse.

„Ohvriabitöötaja nõustab ning suunab täiendavatele teenustele nii need kannatanud, kes on teinud politseisse avalduse, kui ka need, kelle suhtes on kuriteo toimepanemise kahtlus, kuid politseis pole veel menetlust alustatud,“ selgitas Raudsepp, kelle sõnul pakutakse toetust ka ohvrite pereliikmetele.

Eelmise aasta lõpus loodi haiglate juurde ka spetsiaalselt seksuaalvägivalda kogenute, sealhulgas alaealiste ohvrite jaoks mõeldud keskused, mis annavad nii meditsiinilst kui psühholoogilist abi ja samal ajal koguvad vajadusel ka materjali süüteomenetluse jaoks.

Praegu saavad seksuaalvägivalda kogenud pöörduda Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliinikusse ja Tartu Ülikooli kliinikumi, kuid uuest aastast alustavad inimeste abistamist meeskonnad ka Ida-Virumaal ning Pärnus.

Aasa alguses loodi lisaks Lastemaja, kus teevad seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks koostööd eri spetsialistid. Sinna saavad lapsed ja lapsevanemad ka otse pöörduda.

Alates avamisest on Lastemajas tegeldud umbes 70 juhtumiga. Sel aastal aidati peamiselt Põhja-Eesti lapsi, kuid järgmise aasta lõpuks loodetakse muuta teenused kättesaadavaks kõigile väärkoheldud või selle kahtlusega Eesti lastele.

Laupäeval tähistatakse laste seksuaalse vägivalla vastast päeva.