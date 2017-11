Merkeli konservatiivne CDU/CSU blokk, liberaalsed Vabad Demokraadid (FDP) ja vasakpoolsed Rohelised on pidanud kõnelusi valitsuse moodustamiseks juba kuu, kuid erakonnad on eri meelt mitmes valdkonnas, eriti immigratsioonis ja keskkonnakaitses.

Samas hoiatas Vabade Demokraatide liider, et nende jaoks on tähtis ka hariduspoliitika, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pühapäev on viimane tähtaeg koalitsiooni moodustamiseks. Juhul kui ühisvalitsust pühapäeva õhtuks ei sünni, tuleb riigis korraldada uued üldvalimised.

"Pühapäeva õhtul kella 18-ks on läbirääkimised läbi. Oleme seda nii kaua teinud, et homme kell 18 on need lõppenud. Siis teame, mis on meie eelarve, mille põhjal saame otsuste strateegiat luua. Kuid ühel hetkel peab see lõppema. Hiilides üksteise ümber juba nädalaid, räägivad kõik oma teemadel ja küsivad taktikaliselt, et kas oma teemal on võimalik midagi saavutada. See peab mingil hetkel lõppema," rääkis Vabade Demokraatide liider Christian Lindner.

Erakondade liidrid olid varem kokku leppinud kõneluste pidamises käesoleva nädala neljapäevani, kuid lükkasid tähtaja edasi ning lubasid, et üritavad erimeelsusi lahendada Eesti aja järgi pühapäeva õhtu kella 19-ni.

24. septembril toimunud valimiste järel tekkis parlamendimandaatide jagunemise ja erakondade koostööseisukohtade tõttu olukord, kus sisuliselt ainus enamusvalitsus on võimalik praegu kõnelusi pidava nelja erakonna vahel.

Kui nemad kokkuleppele ei jõua, siis ilmselt toimuvad Saksamaal erakorralised parlamendivalimised.