EKRE volikogu süüdistab valitsust majanduse hävitamises

EKRE volikogu hinnangul on peaminister Jüri Ratase valitsuse aastase võimuloleku vältel Eestis süvenenud läbipaistmatu otsustamiskultuur, hoogustunud ülereguleerimine ja maksumaksja raha laristamine. Volikogu hinnangul toovad valitsuse otsused Eesti majandusele selgelt tõestatavat kahju.

EKRE volikogu sõnul keeras valitsus pea peale tulumaksusüsteemi, mis muutub uuest aastast keerulisemaks ja paneb suurima koormuse keskklassi inimestele.

"Jutud sellest, et väiksemapalgalistele inimestele jääb kätte uue maksusüsteemiga mõnikümmend eurot rohkem, on silmamoondus. Suur osa Eesti inimesi peab 2019. aasta alguses tulumaksu juurde maksma. Palgatõus on näiline ega too kaasa inimeste ostujõu kasvu. Raha, mis rahvale kätte jääb, võetakse ära kaudsete maksudega. Aktsiiside tõstmine toob kaasa üleüldise hinnatõusu," selgitas volikogu.

Aktsiiside tõstmine annab EKRE volikogu hinnangul hoobi Eesti konkurentsivõimele ja ettevõtlusele.

"Valitsus tõstis hüppeliselt kütuse- ja alkoholiaktsiisi hoolimata sellest, et see võimendab piirikaubandust Lätiga ning suretab välja Lõuna-Eesti väikepoed. Eesti suurimad transpordiettevõtted on ammugi loobunud Eestis diislikütuse tankimisest. Vasakpoolsete sihikindel ettevõtlusvaenulik poliitika suurendab vaesust ja hoogustab väljarännet," leiab volikogu.

Samuti süüdistab EKRE volikogu, et Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) on saanud Keskerakonna ja SDE ripats ning vasakpoolse ideoloogia elluviija.