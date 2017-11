Merkel teeb pühapäeval viimase katse koalitsioon kokku panna

Septembris toimunud valimised jätsid veteranliidri ilma parlamendienamusest ja nõrgestasid teda märgatavalt. Paljud tema erakonna traditsioonilised valijad, keda vihastas Merkeli liberaalne põgenikepoliitika, pöörasid oma pilgud paremradikaalse partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) poole.

Vastuoluline otsus lubada 2015. aastast alates riiki üle miljoni varjupaigataotleja on kujunenud komistuskiviks ka valitsuskõnelustel, kus ta luua koalitsiooni erakondadest nii poliitilise spektri parem- kui vasaktiivalt.

Merkeli konservatiivne Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), liberaalne Vabad Demokraadid ja Rohelised on andnud endile kokkuleppeni jõudmiseks aega pühapäeva õhtuni.

Ebaõnnestumise korral tuleb Saksamaal korraldada 2018. aastal uued valimised, sest vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid on pärast piinlikku lüüasaamist septembrikuistel valimistel välistanud naasmise koalitsiooni Merkeliga.

Merkeli jaoks on tegemist ühe olulisema nädalavahetusega tema poliitikuelus.

"Kui ta ebaõnnestub, siis sellest läbikukkumisest tingitud keeris võib neelata ka tema isiklikult," kirjutas ajaleht Bild.

Ka Bonni ülikooli politoloogil Frank Deckeril ei olnud mingit kahtlust, mis on kaalul. "On absoluutselt tema huvides, et see valitsus teoks saaks, sest nurjumine võiks tähendada tema (kantslerikarjääri) lõppu," märkis ta uudistekanalile Phoenix.

Welti veebiportaali korraldatud küsitluse kohaselt jagab eelnevat seisukohta 61,4 protsenti küsitletuist. Vaid 31,5 protsenti oli vastupidisel seisukohal.

Kaksteist aasta võimul olnud Merkel seadis esmalt neljapäeva tähtajaks, mil otsustada kas kirju seltskond parteisid on leidnud piisavalt ühisosa ametlike koalitsioonikõneluste alustamiseks.

Kuid läbirääkimised läksid lisaajale ilma läbimurdeta.

Pärast laupäevaseid kõnelusi ütles Roheliste kaasesimees Simone Peter, et mõningane liikumine on olnud, kuid sageli erinevas suunas - mõnes küsimuses on tehtud edusamme ja teistes libisetud tagasi.

Lahenduseta on muu hulgas terav immigratsiooniteema.

CSU, mis on kaotanud Baieris hulga toetust AfD-le, seisab järgmisel aastal silmitsi oluliste liidumaa valimistega ning soovib piirata riikisaabujate hulka 200 000 inimeseni aastas.

Samas Rohelised nõuavad põgenikele õigust tuua Saksamaale oma pereliikmed.

Sügavad erimeelsused valitsevad erakondade vahel ka kliimapoliitikas.