"Olukorrast riigis": riigieelarve planeerimine on liiga ebaatäpne

Järgmise aasta riigieelarvesse plaanitav maksutulu alkoholiaktsiisi arvelt on antud laia diapasooniga, vahemikus 20 kuni sada miljonit eurot kuus. Aastane aktsiisilaekumine peaks kerkima saja miljoni võrra tänavusest enam.

Saate "Olukorrast riigis" juhid Ahto Lobjakas ja Andrus Karnau leiavad, et selline ulatus on liiga ebatäpne.

Alkoholiaktsiise hakati tõstma 2015. aastal Taavi Rõivase valitsuse ajal ning on sestpeale igal aastal jupi kaupa tõusnud. Järgmise aasta veebruaris peaks toimuma viimane aktsiisitõus, mis nüüd valitsuses pingeid tekitab.

Kuivõrd aktsiisi laekub planeeritust tõenäoliselt vähem, tegi rahandusminister Toomas Tõniste ka ettepaneku aktsiisitõus järgmisel aastal ära jätta, mis tekitas palju elevust.

"Mingisuguseid kindlaid andmeid me ei saa isegi rahandusministeeriumi leheküljelt," viitas Lobjakas, et ka riigil pole ettekujutust, kui palju võiks aktsiisi laekuda.

"Rahandusministeeriumi analüütikud ütlevad, et kuna tõus on väga järsk, siis on prognoosida seda keeruline," kommenteeris Andrus Karnau, lisades, et ka Läti piirikaubandust on keeruline prognoosida.

Saatejuhid tõdesid, et Eestis on alkoholi aktsiisitase Euroopa viie kõrgema aktsiisiga riigi hulgas, sissetulekutega võrreldes aga kõige kõrgem.

Karnau hinnangul on alkoholiaktsiisi osakaal riigieelarvest liiga suur.