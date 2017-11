Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil Tallinnas, et Eesti kodakondsuspoliitika on täiesti läbi kukkunud.

Majanduslik ebavõrdsus on suurem kui kunagi varem. Pool maailma rikkusest on hiljutise raporti alusel koondunud ühe protsendi elanike kätte. Kümneid inimühiskondi uurinud arheoloogide sõnul on tegu 10 000 aasta eest alanud paratamatu sündmuste ahela kulminatsiooniga.

Mnangagwa vallandamisega käivitusid sündmused, mis viisid sõjaväelise riigipöördeni, nii et 93-aastane riigipea ja tema abikaasa Grace sunniti koduaresti. Mugabe vallandas Mnangagwa seetõttu, et asus järgmise presidendina toetama oma abikaasat.

Mugabe tagandamine parteijuhi kohalt tuleb veel ametlikuks teha, kuid see suurendab talle survet ka presidendikohalt tagasiastumiseks. Kui ta seda ise ei tee, siis juba on hakatud astuma samme tema tagandamiseks.

Zimbabwe opositsioonijuht Morgan Tsvangirai ütles, et on Mugabe otsusest ametisse jääda hämmingus.

Samuti ütles ta, et ka Zanu-PFi poolt esile tõstetud probleemidega tuleb kiiresti tegeleda. Mugabe tunnistas, et riigi majandusel on keerulised ajad.

Mugabe ütles televisioonis tehtud pöördumises, et sõjaväeliidrid teavitasid teda probleemidest, millega riigis tegeleda tuleb. Ta kinnitas, et mõistab sõjaväe muret.

Mugabe ja sõjaväejuhtide läbirääkimistega kursis olev allikas ütles, et Mugabe on nõustunud ametist lahkuma, kuid ta ei osanud täpsustada lahkumisleppe sisu, vahendasid BBC ja Reuters.

