Rooma paavst võib järgmisel aastal külastada Eestit

Paavsti visiit oleks seotud Eesti Vabariik 100 sündmustega, kinnitas Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge Paas.

"Apostellik nuntsius külastas viimastel päevadel Eestit ja tema sõnum oli, et 99 protsenti on kindel, et septembris 2018 võiks Püha Isa külastada Eestit. Täpset kuupäeva ei tea, aga ettevalmistused käivad," ütles Paas paavsti võimaliku visiidi kohta. "Paavsti üldine hoiak on külastada väikeseid riike."

Täpsed kuupäevad selguvad ilmselt aasta lõpuks. Kas paavst ka teisi Balti riike külastab, ei ole veel teada.

Siiani on Johannes Paulus II olnud ainus paavst, kes on külastanud Eestit. Johannes Paulus II visiit Eestisse toimus 10. septembril 1993.