Juncker: Euroopa toetab Hispaania samme Kataloonia lahkulöömise vastu

Juncker ütles pühapäeval Hispaania ajalehes El País, et Kataloonia on tohutu mureallikas. "Mulle ei meeldi olukord, mida see on tekitanud, see on katastroof," sõnas ta.

Ta saatis ka sõnumi praegu Belgias viibivale Kataloonia endisele liidrile Carles Puigdemontile, et Kataloonia iseseisvuslased ei tohi alahinnata ulatuslikku toetust, mis on (Hispaania peaministril) Mariano Rajoyl kogu Euroopas.

Hispaania on silmitsi viimaste aastakümnete rängima institutsioonilise kriisiga seoses Kataloonia regionaalparlamendi 27. oktoobri otsusega kuulutada regioon iseseisvaks.

Rajoy reageeris sellele Kataloonia valitsuse tagandamise, sealse parlamendi laialisaatmise ja regionaalvalimiste määramisega 21. detsembrile.

Juncker ütles, et Kataloonia valimised peavad olukorda parandama.