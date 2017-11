Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil Tallinnas, et Eesti kodakondsuspoliitika on täiesti läbi kukkunud.

Majanduslik ebavõrdsus on suurem kui kunagi varem. Pool maailma rikkusest on hiljutise raporti alusel koondunud ühe protsendi elanike kätte. Kümneid inimühiskondi uurinud arheoloogide sõnul on tegu 10 000 aasta eest alanud paratamatu sündmuste ahela kulminatsiooniga.

"Olukorrast riigis" saatejuhtide sõnul on alkoholiaktsiisi planeeritud tuleva aasta eelarvesse 100 miljoni võrra rohkem kui seda peaks laekuma tänavu, samuti leiavad nad, et alkoholiaktsiisi osakaal eelarvest on liiga suur.

