Ratas: Saksa uus valitsus jätkab senist kaitse- ja välispoliitikat

Saksa koalitsiooniläbirääkimistel on praegu otsustavad tunnid. Osapooled on seadnud tänase õhtu tähtajaks, kas uus valitsusliit tuleb või mitte. Teravaimad lahkhelid on sisserände küsimustes. Saksamaal on visiidil ka Peaminister Jüri Ratas, ta pidas Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi peaministrina kõne Saksa rahva leinapäeva üritusel Bundestagis ja kohtus ka Saksa presidendi Frank-Walter Steinmeieriga. Peaminister Ratas ütles Tõnu Karjatsele, et uuest koalitsioonist rääkis ta Steinmeyeriga põgusalt.