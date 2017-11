Maidla muinaskalmistu saladused jõudsid raamatusse

Maidlas kaevamisi juhtinud arheoloog Mati Mandel ütles "Aktuaalsele kaamerale", et soovis tuua Maidla leiumaterjali raamatu kaudu võimalikult paljude inimesteni.

Kasutusel on kalmeväli olnud 6. sajandil ja hiljem uuesti 10.-13. sajandil.

"Need on kalmed, mida uuriti enne detektorismi perioodi, nii et neid ei ole eriti inimeste poolt enne rüüstatud ega sealt asju välja korjatud. On viimased sellised kalmed, mille kohta võime olla kindlad, et sealt uurimistulemused annavad väga häid tulemusi," selgitas raamatu autor Mati Mandel.

Arheoloog tõstis esile, et Maidla kalmed ja leiud pääsesid hävingust tänu ajalooõpetajana töötanud Ilmar Jõesoole, kes kutsus kohale arheoloogid, kui avastas, et kohalik sovhoos üritab kalmevälja üles künda.

2011.-2015. aastal toimusid Maidlas järelkaevamised, mille käigus selgus, et matuseid on suuremal alal kui esialgu arvati.

Aastate jooksul saadi Maidlast ligi 10 000 leidu, mille seas oli arvukalt tööriistu, ehteid ja relvi. Leidudest on koostatud ka mitu näitust.

"On hästi palju esemeid, mis on valmistatud võib-olla Skandinaavia eeskujul siin kohapeal. Kohalike ehtemeistrite ja kohalike seppade oskus, näidised on siin väga head," ütles Mandel.

Kus võisid muistsete meistrite töökojad aga sealkandis täpsemalt asuda, on mõistatus, mis alles ootab lahendamist.