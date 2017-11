Lottemaa ootab laste leiutiste abil teemaparki uusi atraktsioone leida

Lottemaa, SEB ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad lapsi leiutama, et Lottemaale uusi atraktsioone saada. Oma leiutiste esitamisega on aega tuleva aasta märtsini.

Lottemaa teemapark ja SEB pank allkirjastasid oktoobris mitmeaastase koostöölepingu suure üle-eestilise leiutamisvõistluse käimalükkamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võistluse õnnestumisse annab oma panuse ka Eesti Teadusagentuur.

Oma leiutisi saavad 6-18aastased noored esitada järgmise aasta 15. märtsini Eesti Teadusagentuuri ja Lottemaa kodulehe kaudu. Võistlusega loodetakse saada Lottemaale uusi atraktsioone, sest just lapsed peaksid kõige paremini teadma, mida on teemaparki juurde vaja.

"Leiutised võivad olla ükskõik mis asjad. Peaasi, et oleks lust ja lõbu. Leiutised võiksid olla sellised, mis võiksid aidata lahendada igapäevaprobleeme. Meie mõte on selline, et kaasata lapsi, inspireerida neid leiutama, olema loovad," selgitas Lottemaa tegevjuht Margit Toodo, kelle kinnitusel võib leiutis olla kas või suur maja, kui see on vahva ja huvitav.

"Me ei tea kunagi, mida toredat laste peas olla võib," lisas ta.

Konkursi tööde hulgast valitakse välja viis parimat, mille autorid saadetakse inspireerivale reisile. Viie töö hulgast valib publik oma lemmikleiutise, mis järgmisel suvel teemaparki valmis ehitatakse.