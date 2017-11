ERR Brüsselis: Eesti käsitööõlle tootjad tegid katse pääseda Belgia turule

Brüsselis elavate eestlaste seas on viimastel päevadel tekitanud üsna palju elevust see, et Dynamo õllebaaris pakutakse kahel päeval järjest enam kui 30 Eesti käsitööõlut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Baarileti taga tegutsevad nelja Eesti pruulikoja juhid. Leti teine pool on rahvast triiki täis.

Põlvamaa metsade vahelt, Käbliku pruulikojast Brüsselisse rännanud Eerik Absalon tunnistas, et Belgia õllekultuur tekitab aukartust.

"Siin on ikka väga palju õppida. Õllestiilid, mida siin on aastasadu ja tuhandeid tehtud, hapud õlled, need on alles viimase aasta jooksul mujal maailmas moodi läinud," rääkis Käbliku pruulikoja kaasomanik Eerik Absalon.

"Hirmu ei ole, aga põnevus on üleval. Mida pikema ajalooga õllemaa, seda rohkem kirjutab traditsioon ja kultuur seda ette, mida pruulitakse. Ma võin kinnitada, et ka Belgias on asjad muutumas. Võib-olla samas mahus, mis Eestis, umbes üks protsent tuleb käsitöö uut lainet," arutles pruulikoja Tanker tegevjuht Jaanis Tammela.

Eesti käsitööõlle invasioon Brüsseli Dynamo baari on omamoodi turu-uuring. Tanker müüb niigi enam kui poole pruulitud õllest ekspordiks ja on jala maha saanud näiteks naaberriigis Hollandis. Ka Käbliku pruulikoda vaatab lootusrikkalt Eestist kaugemale.

"Kõige parem tulemus oleks see, kui leiame siit kellegi, kes tahab edaspidi tellida meie õlut," ütles Absalon.

Umbes pooled külastajad Dynamo baaris rääkisid eesti keelt. "Aktuaalset kaamerat" huvitasid aga nende muljed, kes maitsesid Eesti õlut tõenäoliselt esimest korda elus.

"Õlled maitsevad hästi. Need on väga hea maitsega. Ma olen proovinud enam kui 200 õlut - Belgia õllesid, Tšehhi õllesid ja see on väga erinev," ütles üks baarikülastaja.

"See on suitsuse maitsega õlu ja mulle väga meeldib," sõnas teine klient, kes enda sõnul ostaks seda õlut võimalusel teinekordki.

"Selle õlle nimi on Sori, Sori porter ja ma arvan, et see on väga väga hea õlu," ütles kolmas baarikülastaja.

"Belgia on õlle mõttes fantastiline maa, väga mitmekesine. Aga kvaliteedi mõttes kannatavad need võrdluse välja. Need on väga head õlled. Nii et palju õnne pruulijatele, nad on teinud head tööd," kinnitas veel üks klient.