Saksa koalitsioonikõnelused nurjusid, FDP lahkus

Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil Tallinnas, et Eesti kodakondsuspoliitika on täiesti läbi kukkunud.

Sel hooajal saadaolevast kahest gripivaktsiinist vaid üks sobib ka alla kolmeaastastele lastele ning praegu on seda veel mõningates apteekides ja polikliinikutes saadaval, aga lõppemisel lisakoguseid Eestisse ei tooda. Tänavu on end gripi vastu vaktsineerinud sedavõrd palju inimesi, et kogu hooajaks mõeldud kogus sai müüdud juba oktoobris.

EAS korraldab ettevõtjatele aastas kümneid välisreise ja -seminare, ent peamiseks mõõdikuks reiside tulemuselikkuse hindamisel on ettevõtjate rahulolu viiepalliskaalal. Ehkki selle järgi otsustades on ettevõtjad reisidega rahul, ei selgu majanduslik kasu.

President Frank-Walter Steinmeier hoiatas ajalehes Welt am Sonntag, et uued valimised võivad viia selleni, isegi suuremal koalitsioonil või niinimetatud Jamaika koalitsioonil ei ole enam enamust.

Merkel ütles, et kohtub esmaspäeval president Frank-Walter Steinmeieriga, et teavitada teda läbirääkimiste tulemustest ja arutada, mis saab edasi.

"Parem on mitte valitseda kui valitseda halvasti," ütled FDP liider Christian Lindner, lisades, et kantsler Angela Merkeli konservatiivide ja rohelistega ei olnud võimalik leida "usalduse alust".

