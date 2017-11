"See on väga halb uudis ennekõike Saksamaale, aga ka kogu Euroopale. Seda, et valimiste järel ei suudeta moodustada toimivat valitsust Saksamaal, ei mäletagi pärast Teist maailmasõda. See võib tähendada Angela Merkeli valitsemisaja lõppu Saksamaal," rääkis Mihkelson ERR-i raadiouudistele.

Väliskomisjoni esimehe sõnul on Saksamaa sisepoliitilisel kriisil selged mõjud ka Euroopale ehk suureb Prantsusmaa mõjujõud.

"Euroopa kontekstis tähendab see seda, et Euroopa tugevaim majandus on kaotamas poliitilist liidrirolli. Euroopa poliitilise mõju süda nihkub Berliinist Pariisi suunas. Ja olgugi, et senine töötav koalitsioon jätkab tegevust kuni uue moodustamiseni, on Merkel nõrgemas positsioonis nii kodus kui ka mõjutamaks üle-euroopalisi arenguid," märkis Mihkelson.

Saksa koalitsioonikõnelused uue valitsuse moodustamiseks nurjusid pühapäeva hilisõhtul, kui liberaalsed Vabad Demokraadid (FDP) lahkusid läbirääkimistelt.