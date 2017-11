Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil Tallinnas, et Eesti kodakondsuspoliitika on täiesti läbi kukkunud.

Sel hooajal saadaolevast kahest gripivaktsiinist vaid üks sobib ka alla kolmeaastastele lastele ning praegu on seda veel mõningates apteekides ja polikliinikutes saadaval, aga lõppemisel lisakoguseid Eestisse ei tooda. Tänavu on end gripi vastu vaktsineerinud sedavõrd palju inimesi, et kogu hooajaks mõeldud kogus sai müüdud juba oktoobris.

Tundub kõigiti põhjendatud eeldada, et rikkamatesse riikidesse kolinud sisserändajate elu paraneb tuntaval määral, kuid Leicesteri ülikooli migratsiooniuurija David Bartrami Euroopa Sotsiaaluuringu andmetel põhinevad analüüsid näitavad, et tegelikult ei pruugi sisserändajad pärast rikkamasse riiki kolimist kogeda suuremat õnnelikkust.

"Saan öelda, et täna õhtul on Tallinna nõukogu, mis esitab linnaosa vanemate kandidaadid. Ma saan kinnitada, et ma olen erakonna juhtidega kohtunud ja oleme rääkinud erinevatest linnaosadest. Aga konkreetselt kuhu, seda ma täpselt kommenteerida veel ei tahaks," ütles Riibe ERR-ile.

Üheks linnaosavanemaks võib tõusta Jaanus Riibe, kes siiani töötas Lasnamäe linnaosavanema asetäitjana. Riibe puhul on räägitud võimalusest, et temast võib saada Nõmme linnaosa vanem.

ERR-ile teadaolevalt oli Svetil eelmisel reedel viimane tööpäev õiguskantsleri kantseleis. 25-aastane Svet on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Enne õiguskantsleri nõuniku ametit on ta töötanud Tallinna kesklinna valitsuses spetsialistina. Svet oli Keskerakonna liige jaanuarist 2011 kuni aprillini 2016, mil ta asus tööle õiguskantsleri kantseleisse.

