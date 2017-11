Taavi Pukist võib saada Tallinna Televisiooni juht

Pukk tunnistas ERR-ile, et ta ei ole kandideerimise avaldust veel ära saatnud, kuid nimetas võimalikku väljakutset Tallinna TV-s huvitavaks. "Konkurss käib, see on kindlasti huvitav töökoht," sõnas Pukk.

Ta kinnitas, et Kesklinna vanemana ta kindlasti ei jätka. "Eks ma teadsin kuhu ma lähen ja kui kaua see volitus kestab," ütles Pukk.

Küsimusele, kas Pukk oleks soovinud linnaosavanemana jätkata ja kas temaga oli sellest juttu, vastas Pukk, et igasuguseid arutelusid oli.

Taavi Pukist sai Kesklinna vanem tänavu jaanuaris. Enne seda töötas Pukk Keskerakonna pressisekretäri ja Tallinna linnavolikogu avalike suhete nõunikuna. Pukk on sündinud 1989. aastal Pärnus ja lõpetanud seal Sütevaka humanitaargümnaasiumi. Kõrghariduse sai Pukk 2014. aastal Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonnas haldusjuhtimise erialal.

Hetkel on Tallinna Televisiooni juhatuses üks liige, kelleks on Revo Raudjärv. 15. novembril kuulutas SA Tallinna Televisiooni nõukogu välja uue konkursi juhatuse liikme leidmiseks. Konkursil osalemise tähtaeg on 23. november. Varasem konkurss, kuhu laekus kuus sooviavaldust, kuulutati nõukogu poolt sobivate kandidaatide puudumise tõttu 1. novembril nurjunuks.