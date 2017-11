ÜRO: Põhja-Korea naised kannatavad vägivalla ja alatoitumuse käes

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil Tallinnas, et Eesti kodakondsuspoliitika on täiesti läbi kukkunud.

Sel hooajal saadaolevast kahest gripivaktsiinist vaid üks sobib ka alla kolmeaastastele lastele ning praegu on seda veel mõningates apteekides ja polikliinikutes saadaval, aga lõppemisel lisakoguseid Eestisse ei tooda. Tänavu on end gripi vastu vaktsineerinud sedavõrd palju inimesi, et kogu hooajaks mõeldud kogus sai müüdud juba oktoobris.

Tundub kõigiti põhjendatud eeldada, et rikkamatesse riikidesse kolinud sisserändajate elu paraneb tuntaval määral, kuid Leicesteri ülikooli migratsiooniuurija David Bartrami Euroopa Sotsiaaluuringu andmetel põhinevad analüüsid näitavad, et tegelikult ei pruugi sisserändajad pärast rikkamasse riiki kolimist kogeda suuremat õnnelikkust.

Tallinna külje all Laagris on valmis saanud skulptor Tauno Kangro kompositsioon „Suur saak", mis kujutab suurt porgandit jänestega ning millest loodetakse kujunevat aleviku maamärki.

Põhja-Korea naiste seas on levinud alatoitumine - see mõjutab komitee andmetel 28 protsenti rasedatest ja imetavatest naistest.

