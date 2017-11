Tõniste viib aktsiisiküsimuse neljapäeval valitsuskabinetti

Seederi sõnul jõuti kokkuleppele, et rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) läheb neljapäeval valitsuskabinetti, kus on eraldi arutelu teemal alkoholiaktsiis, selle laekumine ja mõjud.

"Ootame, et koalitsioon jõuaks ühisele arusaamisele, et alkoholiaktsiisi laekumine ja selle mõjud ei ole ainult IRL-i probleem, vaid, et kogu koalitsioon vaatab sellele reaalsusele otsa ja suudab leida mingisugused ühesugused lahendused," rääkis Seeder.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et aktsiisimuudatusteks enam aega ei ole. "Nendes küsimustes on võimalis muudatusi teha aastas kaks korda, nendeks võimalusteks hetkel aega ei ole. Isamaa ja Res Publica Liit on selle aasta jooksul rahandusministri portfelli hoidnud, neljal korral on eelarvet läbi arutatud ja seda teemat pole varasemalt lauale toodud," lausus Ratas.

Rahandusminister Tõniste ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et kaalub võimalusi alkoholiaktsiisi tõusu ära jätmiseks.