Venemaa humoristid Aleksei Stoljarov ja Vladimir Kuznetsov, kes on tuntud nahaalsete telefoni teel tehtud libakõnede poolest, valisid oma järjekordseks ohvriks Hispaania kaitseministri María Dolores de Cospedali, kellele nad jätsid mulje, et minister räägib oma Läti kolleegi Raimonds Bergmanisega. Telefonikõne avaldati lõppenud nädalavahetusel.

Humoristid hüüdnimedega Lexus ja Vovan on varem vedanud ninapidi näitaks muusik Elton Johni, Türgi presidenti Recep Tayyip Erdogani ja USA energeetikaministrit Rick Perryt. Lätlasest kaitseministrina esinedes andsid nad nüüd Hispaania ministrile teada, et Kataloonia tagandatud regionaalvalitsuse president Carles Puigdemonti näol on tegu Kremli spiooniga, kelle koodnimi olevat kusjuures Cipollino, vahendas ajaleht The Times.

Stoljarov ehk Lexus kinnitas Hispaania kaitseministrile, et Puigdemont on töötanud Vene luure jaoks juba pikemat aega. "Ja tegelikult, 50 protsenti Katalooniat külastavatest Vene turistidest teeb koostööd Vene luureteenistustega," lisas ta."

Minister Cospedal tundus olevat üllatunud ning küsis vastu: "50 protsenti?"

Hispaania kaitseminister nõustus edastama "sensitiivse informatsiooni" peaminister Mariano Rajoyle ning küsis veel libakõne tegijalt üle: "Kui kaua te olete teadnud, et Puigdemont töötab Vene luure heaks?"

Ühel hetkel telefonikõne ajal pakkus Stoljarov ka seda, et Läti võib saata oma armee Katalooniasse keskvalitsusele appi. "Ma arvan, et meil on olukord kontrolli alla, sest Puigdemonti sidemed ja tema liitlased on Euroopas laiali lagunemas, kuid on oluline, et teema kohta teataks kogu tõde," vastas seepeale Cospedal.

Käesoleva aasta esimeses pooles õnnestus Lexusel ja Vovanil veenda USA energeetikaministrit Rick Perryt, et ta räägib Ukraina peaministri Volodõmõr Groismaniga, kellega arutati pikemalt seasõnnikust elektri tootmise teemal.

Pärast seda, kui libakõne juhtum avalikustati, teatas Hispaania kaitseminister Cospedal, et talle oli kogu vestlus algusest peale kahtlane tundunud.