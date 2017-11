Narva muuseumil jääb tänavu linnaeelarvest saamata 70 000 eurot

Tänavu jääb Narva muuseumil linnalt saamata 70 000 eurot. Kultuuriminister Indrek Saar teatas Narva linnavõimudele saadetud kirjas, et kui tuleval aastal kavatsetakse muuseumi rahastamist vähendada, kahaneb ka riigi panus.

Narva linnavolikogu esimees Aleksandr Jevimov ütles ERRi venekeelse portaali teatel, et praegu on see raha eelarvereservis.

"Meie linna reeglite järgi ei saa kaks kuud enne aasta lõppu eelarves enam mingeid muudatusi teha. Seetõttu kandub see raha üle 2018. aasta eelarvesse," sõnas ta.

Jefimov on veendunud, et olukord ei avalda Narva muuseumile negatiivset mõju.

Kogu tänavuse aasta on kestnud konflikt Narva muuseumi ja linnavõimude vahel, sekkuda on tulnud ka kultuuriminister Indrek Saarel.

15. novembril saatis Saar Narva linnavõimudele kirja, kus tänas neid selle eest, et novembri alguses toimunud kohtumine Narva muuseumi teemal möödus konstruktiivses õhkkonnas ning vastu võeti otsus kuulutada välja konkurss muuseumi juhi kohale.

Samas meenutas minister linnavõimudele kirjas ka seda, et linn on võtnud endale kohustuse rahastada muuseumi vähemalt 429 000 euroga. Praeguse seisuga on muuseum saanud tänavuseks aastaks ette nähtud summast 70 000 eurot vähem, mis võib muuseumi tegutsemist detsembris raskendada.

Samuti palus minister Narva võimudel esitada plaan muuseumi rahastamiseks järgmisel aastal ja tuletas meelde, et kui linn finantseerimist vähendab, siis kahandab oma panust ka riik.