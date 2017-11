Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni kinnitusel on koalitsioon kokku leppinud, et ühistranspordikeskused võivad ise otsustada, kas soovivad pakkuda tasuta ühistransporti või mitte.

Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul on raha riigi doteeritavatel maakonnaliinidel tasuta bussisõidu korraldamiseks riigieelarvesse planeeritud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna saab see dotatsiooni 22 miljonit järgmisel aastal 34,8 miljonit. Sellest piisab, et alates 1. juulist katta ära piletitulu, sellest piisab, et tihendada neid liine, ja sellest piisab, et toetada ka neid samu ühistranspordikeskusi," sõnas Simson.

Küsimusele, kas võimuliidus on tasuta bussisõidu suhtes kokku lepitud, vastas minister, et kokkuleppe kohaselt võivad ühistranspordikeskused ise otsustada, kas nad soovivad teha tasuta ühistransporti ja kasutada selleks raha või mitte.

"Ma isikilikult arvan, et iga ühistranspordikeskus on rõõmus, kui ta saab selle raha ära kasutada," lausus Simson.

Ta selgitas, et kui ühistranspordikeskus võtab ainult nii-öelda liinitihendmise raha ja jätab piletisüsteemi alles, jätab ta kasutamata tasuta sõiduks mõeldud vahendid.

Riigikogu majanduskomisjoni juhi Sven Sesteri (IRL) sõnul peaks ühistranspordikeskus saama ise otsustada, kuidas maakondlikku bussiliiklust korraldada.

"Tegelikult peaks olema ühistranspordikeskuste otsus, kas nad tahavad selle rahaga piletihinda alla viia või uusi liine avada, see on lõpuks ikka kohaliku omavalitsuse pädevus ja otsuse koht," lausus Sester.

Majanduskomisjoni liige Toomas Kivimägi Reformierakonnast ütles, et loomulikult peab maakondliku liinivõrgu korraldamine minema ühistranspordikeskuse kätte. Kuid teisalt rikuks tasuta bussiliinide loomine ka ettevõtete võrdse kohtlemise põhimõetet.

"Nii kommertsiliinid kui ka Elron täidavad sisuliselt maakonnasisse ühistranpordi funktsioone, osaliselt loomulikult. Kui tulevad nii-öelda riigibussid, kus sõidu eest maksma ei pea, siis selle tulemusena kindlasti väheneb mingil määral nii Elroni piletitulu teatud liinidel kui ka kommertsliinide tulu teatud liinidel ja selle tulemusel pannakse mõned kommerstliinid ka kinni, kes sõidavad täna piiripeal," tõdes Kivimägi.