Toidutööstused: Eesti tootjal on keeruline suurtes jaekettides kaupa müüa

Eesti toidutootjatel on oma kaupade turustamisel suuremates jaekettides mitmeid probleeme, näiteks tuuakse väga ranged sanktsioonid, mida rakendatakse väiksemagi vea korral. Eesti Kaupmeeste Liidu sõnul on ranged tingimused seatud tarneraskuste vältimiseks.

Eesti Toiduainetööstuse Liit viis mõned aastad tagasi oma liikmete seas läbi uuringu, kust selgus näiteks, et suurte jaekettide maksetähtajad tootja kauba eest on ebamõistlikult pikad. Ka tõid tootjad välja liiga ranged sanktsioonid kauba hilinemise või väiksema koguse tarnimise eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp ütles, et tegelikult on ju soov tarbijale tooteid müüa ühine, kuid vaja oleks aluseks võtta loogiliselt arusaadav arvestus.

"Et kui üht kaupa ongi olnud natukene vähem, kui palju siis kaupmees tegelikult sellest kaotab ja kui suur see leppetrahv siis olema peab, aga mitte nii, et leppetrahvid on sõna otseses mõttes täiesti arusaamatutel alustel välja kirjutatud," sõnas ta.

Lisaks on Potisepa sõnul lepingutes veel muidki tootjatele ebasoodsaid punkte nagu liiga suured kaubaaluste kaoprotsendid või logistikatasud.

"Samas on tootjad ja töötlejad välja toonud selle punkti, et ähvardatakse tooteid sortimendist välja jätta, kui sa ei ole nõus teatud lepingutingimustega, aga need lepingutingimused on ilmselgelt ebasoodsad partnerile," tõdes Potisepp.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et ranged reeglid said paika pandud põhjusega.

"Kui vaadata mitmete aastate taha, siis tegelikult paljud tootjate vaates loomulikult ranged nõuded kaubanduse aadressi tulid sellest, et meil olid päris suured tarneprobleemid. Ainult 60 protsenti kaubast tuli õigel ajal kohale ja umbes 40 protsendi osas olid tarneraskused. Riiulites oli tühjus seal, kus pidi olema kaup," rääkis Peil.

Nüüd Peili sõnul nii suurel määral tarneraskusi ei esine. Et tarneahelat kõiki osapooli kaitstes reguleerida, on kolm liitu - toiduliit, kaupmeeste liit ja kaubandus-põllunduskoda seljad kokku pannud ja valmis saanud tarneahela heade tavade dokumendi, millele loodetakse alla kirjutada veel sel aastal.

"Liitumine toob kaasa selle, et vaadatakse üle oma standardlepingud, veendutakse, et need on kooskõlas heade tavadega ja samamoodi võetakse endale ühepoolsed kohustused kõigis oma lepingulistes suhetes neid tavasid järgida," lausus ta.

Dokumendi loomisel ja rakendamisel on veel neljaski, sõltumatu osapool, kelleks on kaubandus-tööstuskoda.