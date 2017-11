Eelolev öö on pilvine. Kohati sajab lörtsi või lund, rannikul ka vihma. On udu ja jäidet, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -3..+1, saarte rannikul kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommikul sajab kohati lörtsi või lund. On udu ja jäidet, tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 0..-3, rannikul kuni +3 kraadi.

Päev on pilvine ja mõne lörtsi- või lumehooga, rannikul võib veidi vihma tulla. Ennelõunal on udu ja jäidet. Ilm on rahulik. Õhutemperatuur on -1..+3 kraadi.

Kolmapäeval jätkub õhurõhu tõus ja õiget sadu ei tule. Öö on miinustes, päev 0 kraadi ümber.

Neljapäeva öö tuleb ka miinustes ja suurema sajuta. Hommikul jõuab saartele vihm. Kagutuul paisub väga tugevaks. Päeval saab läänetiib lund ja lörtsi, saared vihma, temperatuur tõuseb plussi. Idaserv on 0 kraadi ümber või napilt miinuses.

Reede öösel sajab Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, päeval jõuab sadu Peipsi äärde. Temperatuur tõuseb kõikjal plussi.

Laupäev jätkab läänepool plusskraadide ja vihmahoogudega. Idaserv on 0 kraadi lähedane. Sajab vihma ja lörtsi.