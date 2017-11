Ollakse harjunud, et bussid sõidavad graafiku järgi ning reisija peab sellega arvestama.

Riigikantselei juures tegutsenud isesõitvate sõidukite ekspertrühma juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Pirko Konsa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et nüüd on aeg hakata üle minema nõudluspõhisele ühistranspordile ehk hakata sõitma siis, kui reisijal on vaja.

"Mõnes vallas see täna käibki nii, et buss sõidab oma tagumistesse peatustesse ja kaugematesse nurkadesse ainult siis, kui inimene ette helistab. Sellega hoitakse oluliselt raha kokku. Aga idee poolest, kui ma tahaksin minna ülehomme poodi, siis ma annan sellest teada ja IT-süsteemist leitakse mulle parim lahendus," kirjeldas Konsa tulevikunägemust.

Tema sõnul on uue süsteemi katsetamiseks nüüd õige hetk, sest on muutuste aeg ning uued vallad alles alustavad transpordi korraldamisega.

Avaliku sektori finantsorganisatsioonide tarkvara ja IT-lahenduste ekspert Aare Lapõnin ütleb, et tehnoloogiliselt on nõudepõhise ühistranspordi jaoks kõik olemas.

"Ma vaatasime, et erasektori poole pealt on isegi rakendused olemas. On vaja lihtsalt need klotsid kokku panna ja leppida kokku, et ühistransport ei ole ainult liinid punktist A punkti B, vaid lihtsalt võimalus meie inimestel liikuda seal, kus nad elavad parasjagu," rääkis Lapõnin.

Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Tanel Talve ütles, et vaja oleks vaadata üle ka ühistransporti reguleerivad seadused.

"Tehnoloogia on olemas, valmis kõik. Rohkem on see regulatiivne pool täna küsimärgi all ja seetõttu ma leian, et parlament peaks olema ka aktiivsemalt seda asja juhtimas, koordineerimas ja kontrollimas," ütles ta.

Talve sõnul vajab internetipõhine ühistranspordi korraldamine täpsemaid arvutusi ning analüüsimist, kuid tahe sellega tegelda on tema sõnul paljudel ametnikel, ettevõtjatel ja poliitikutel olemas.