Ergma peab senini õigeks otsust jätta prokuratuur komisjoni salvestisteta

Otsuse tegemise ajal riigikogu esimehe kohal olnud Ene Ergma sõnul on ta ka täna seisukohal, et otsus salvestisi mitte välja anda oli õige, kirjutab Postimees.

"Pakendiaktsiisi seadus võeti vastu sellisena, nagu ta valitsusest riigikogule saadeti ehk eelnõu menetluse käigus ei tehtud sellele ühtegi parandusettepanekut," märkis ta ja lisas, et see oli tema jaoks väga tugev argument salvestisi mitte välja anda.

"On oluline, et kui inimestele öeldakse enne koosoleku algust, et see on kinnine ja kõik, mis seal räägitakse, jääb nelja seina vahele. Kui koosolek või istung on kuulutatud kinniseks, siis see on kinnine," ütles Ergma.

Ergma rõhutas, et tema lähenemine istungi salvestiste riigiprokuratuurile andmisele olnuks teistsugune juhul, kui pakendiaktsiisi seadusele oleks tõepoolest tehtud menetluse ajal muudatusettepanekuid.