Üle kolmandiku turvariskiga ID-kaartidest on ära uuendatud

Esmaspäeva hilisõhtuse seisuga on ID-kaardi uuendanud üle 272 000 inimese, mis on üle kolmandiku kõigist turvariskiga ID-kaartidest.

20. novembri seisuga on ID-kaardi uuendanud üle 272 000 inimese, neist 216 000 arvuti vahendusel ja üle 56 0000 politsei- ja piirivalveameti teenindustes. Viimastel päevadel on uuendajate arv jäänud kuni 6000 juurde, mis on kolm-neli korda madalam võrreldes tippkoormusega.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID valdkonna juhi Margus Armi sõnul on kõige aktiivsem osa ID-kaardi kasutajatest vajalikud uuendused ära teinud, mistõttu on tempo rahulikum ja uuendamised avatud kõigile neile, kes ei ole veel ID-kaarti elektrooniliselt pidanud kasutama, kuid soovivad seda teha.

"Eile (esmaspäeval) alustasime ka reklaamikampaaniaga, millega kutsume kõiki neid, kes ei ole veel oma ID-kaarti uuendanud, seda tegema. Esialgu lähevad reklaampostitused üles suuremate linnade ühistranspordi peatustesse ning valgustatud välivitriinidesse, samuti klipid raadioeetrisse. Uuest nädalast lisanduvad ka telereklaamid," selgitas Margus Arm.

Selleks, et pakkuda inimestele rohkem võimalusi ID-kaartide uuendamiseks, olid läinud nädalavahetusel avatud nelja suurema linna kaubanduskeskustes ajutised teenindused.

Kahe päeva jooksul uuendas ajutistes teenindustes oma kaartide sertifikaadid ligi 1400 inimest, üle poole neist kaartidest uuendati Tallinnas.

"Huvi meie ajutiste teeninduste vastu oli suur ja saime inimestelt väga positiivset tagasisidet, vaatamata sellele, et ootejärjekorrad olid kohati tunni aja pikkused," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo juht Margit Ratnik.

Ratniku sõnul tuleb siiski tõdeda, et suurem osa kaarte uuendama tulnud inimestest pole varem mitte kunagi kasutanud kaarte digitaalselt.

"Näeme eriti eakamate klientidega suheldes, et ID-kaardi sertifikaate uuendatakse igaks juhuks ning ollakse nõus järjekorras ootamisega. Kui teil ei ole seni põhjust olnud PIN-koodidega ümbriku avamiseks ja te ei kasuta oma ID-kaardi PIN-koode, siis ID-kaardi sertifikaatide uuendamisega kiirustama ei pea. Ka uuendamata sertifikaatidega kaart on korras ja kehtib nii isikut tõendava dokumendina, reisimiseks Euroopa Liidus, digiretsepti kasutamiseks kui ka kliendikaardina," sõnas Ratnik.

Et tuua ID-kaartide uuendamise teenust inimestele lähemale ja leevendada PPA teeninduste koormust, tehakse erinevates kaubanduskeskustes ajutised teenindused lahti ka eeloleval nädalavahetusel. Täpsema ajakava ja asukoha kohta annab PPA infot selle nädala jooksul.

Esmaspäevast on avatud septembris turvariski tõttu suletud ID-kaardi avalike võtmete andmebaas, mis lihtsustab dokumentide krüpteerimist.

"Kuigi uuendatud ID-kaartidega ilmselt enne aasta lõppu dokumente krüpteerida veel ei saa, on see võimalus olemas neil ID-kaardi omanikel, keda kirjeldatud turvarisk ei mõjutanud ning kes kaarti uuendama ei pidanud," ütles Margus Arm lisades, et krüpteerimine uuendatud kaartidega taastub aasta lõpuks.

Uuendamiste tagasiside näitab jätkuvalt, et väiksel osal inimestest ei pruugi uuendatud sertifikaatidega ID-kaart korrapäraselt toimida või kaart lukustub.

"Kaardi edukaks kasutamiseks tuleb alati kasutada kõige uuemat ID-kaardi tarkvara ning uusimaid operatsioonisüsteeme. Enne 24. oktoobrit avalikustatud ID-kaardi tarkvaraversioonid ei toeta uuendatud ID-kaarti," toonitas Arm.

Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada kas oma arvutis või PPA teenindustes järgmise aasta 31. märtsini. 1. aprillist peatatud sertifikaadid tühistatakse ning ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda PPA-lt uus kaart.

ID-kaart kehtib isikut tõendava dokumendina sellel märgitud kuupäevani. Samuti saab uuendamata ID-kaarti kasutada kliendikaardina ning apteegis ravimine kätte saamiseks.