Kas kohv on tervisele kasulik või kahjulik? Hea küsimus! Ameerika teadlaste värskest uuringust igal juhul ilmneb, et kohvijoomine vähendab südamepuudulikkuse ohtu, ja isegi väga märgatavalt.

Žanr, milles tavaliselt jutustatakse Euroopa lähiajalugu, on apokalüpsis. Katastroof, millele järgneb puhastumine ning „uus taevas ja uus maa“. Suure majandussurutise ja Teise maailmasõja õudustest tulid eurooplased välja veendumusega, et millelgi sellisel ei tohi kunagi lasta korduda

Nii Euroopa kui USA meditsiinitöötajad on pidanud viimaste aastate terrorirünnakute tõttu üha rohkem tegelema seni sõjaväemeditsiini pärusmaaks olnud vigastuste ja traumadega. Tartus kogunesid esmaspäeval tippkirurgid ja anestesioloogid, et treenida ka meie arste selliste kriitiliste olukordadega toime tulema.

Võiks arvata, et linnakeskkonnas on saaste suurem kui maal ning saasteained võivad sattuda ka linnas kogutud metesse. Tallinna ülikoolis tehtud meeanalüüsi tulemused näitavad aga sootuks muud.

Sõnajala väitel on kohtunik keeldunud Aidu Tuulepargi poolt taotletud paikvaatlusest, pole, erinevalt vastaspoole taotlustest, lahendanud mitmeid juba kevadel esitatud taotlusi ja on käsitlenud OÜ Aidu Tuulepark väiteid vääralt.

"Võrdluseks võib tuua Tootsi tuulepargi aastataguse kaasuse, kus istungini jõuti juba kolme kuuga," selgitas OÜ Aidu Tuulepark juhatuse liige Andres Sõnajalg, miks ettevõte on jõudnud veendumusele, et menetlusaeg on kujunenud ebamõistlikult pikaks.

Ettevõte toetub oma avalduses argumendile, et kohus pole tänaseni ehk seitsme kuu jooksul määranud istungi aega, eirates mõistliku menetlusaja põhimõtet, samuti on jäetud OÜ Aidu Tuulepark olulised taotlused tänaseni läbi vaatamata, kirjutab Meie Maa.

