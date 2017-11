Lõpliku kokkuleppe järgi kaovad nii internetimüüjate kui ostjate jaoks ära piirangud, mis on seotud rahvuse, elukoha või ettevõtte asukohaga. Praegu on hinnad ja muud kauplemistingimused tihtipeale riigiti erinevad.

Eesti alalise Euroopa Liidu esinduse asejuhi Clyde Kulli sõnul on piiriülene kauplemine olnud seni seotud kunstliku defitsiidi ja piirangutega. "Sul võib olla üks teenus või kaup Saksamaa internetilehel tunduvalt odavam kui näiteks Eestis või Tšehhis ja sul on olnud võimatu seda kaupa sealt osta - kas siis sellepärast, et sinu krediitkaarti ei aktsepteerita, tarneid sellele maale ei osutata või kauplemistingimused on seatud sellised, et sul pole olnud võimalik seda osta," loetles ta.

"Seal on olnud väga erinevaid põhjuseid: kas on see seotud olnud sellega, et püüti manipuleerida turuga ja hinda üles lüüa või siis oli kauplejatele endile ebamugav neid tooteid tarnida," selgitas suursaadik.

Kulli sõnul on geoblokeeringu kaotamine internetikaubanduselt seotud pakiveoga, milles Nõukogu alustas eile samuti Parlamendiga läbirääkimisi. "Sa oled küll selle toote endale kuskilt riigist ära ostnud, aga nüüd leiad, et see pakk, mis tuleb Belgiast Eestisse, maksab näiteks 18 eurot," tõi ta näite. "Eestist Belgiasse võib ta maksta 28. Sama tee, sama pakk, miks niimoodi on?"

Nagu öeldud, hõlmab geoblokeeringu kadumine e-kaubanduselt nii tooteid kui teenuseid. Tihtipeale on piirangud näiteks hotellide broneerimisel või piletite ostmisel, sealhulgas lennu-, aga ka kultuuri- ja spordiürituste piletite puhul. Kui varem polnud võimalik igal maal oma krediitkaardiga teenuseid saada, siis nüüd taoline diskrimineerimine kaob, selgitas Kull.

Osa geoblokeeringust kehtib vähemalt kaks aastat

Europarlamendi ja Nõukogu kokkulepe sündis kuu aega peale seda, kui Europa riigipead ja valitsusjuhid andsid Ülemkogul juhtnööri, et geoblokeering tuleb aasta lõpuks kaotada. "Nagu ikka selliste Ülemkogu suunistega: see on poliitiline pühendumus, kuid reaalsel töötasandil ei ole isegi sellised suunised ilma tingimusteta," tõdes Kull.

Ta selgitas, et arvesse tuli võtta erinevate maade tarbijate, ettevõtjate, väikeettevõtjate huvi. Nii ei leitud veel kokkulepet autoriõigustega kaetud audiovisuaalteenuste osas, kuna liikmesriigid leidsid, et see jääb geoblokeeringu määruse ulatusalast välja.

"Parlament oleks soovinud siin tarbijaid rohkem kaitsta ja saada seda [geoblokeeringu] määrusesse sisse, kuid praegusel hetkel jõudsime ikkagi kokkuleppele, et see hakkab toimuma alles pärast kahte aastat, kui Komisjon on teinud täieliku mõjuanalüüsi, mida [geoblokeeringu kaotamine] tähendab nii audiovisuaalsisu tootjatele, kauplejatele kui ka tarbijatele. Kas sellest ikkagi võidetakse ja kui palju võidetakse?" selgitas Kull.

Samuti ei leitud kokkulepet autoriõigustega kaitstud kaupade osas, mis ei ole audiovisuaalsed, s.t. e-raamatud, muusika-streaming, tarkvara ja videomängud. Need küsimused tulevad samuti arutlusele alles siis, kui Euroopa Komisjon on mõjuhinnangu valmis saanud. "Selline analüüs on praegu puudu olnud, sellepärast jäid ka need teenused praegu sellest ulatusest välja, aga nende juurde tullakse tagasi kahe aasta pärast," kinnitas suursaadik.

E-kaubandusest peaks geoblokeering kaduma järgmisteks jõuludeks. Enne seda peab kokkuleppe kinnitama veel alaliste esindajate komitee, kuna Eesti pidas eesistujana Parlamendiga läbirääkimisi selle mandaadi põhjal, mille komitee andis, kuid läbirääkimiste käigus tehti Parlamendile mõningaid järeleandmisi.