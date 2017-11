Kas suvine fopaa, kui ähvardasite erakonnakaaslastele peksa anda teid kummitab ka?

Eks ikka kummitab. See, kui nüüd selle aasta juuni lõpus minu ja mu sõprade eravestlus meediasse lekitati ja see avalikuks sai, muidugi mul on sellest väga kahju ja väga paljud inimesed said sellest kõvasti haiget. See polnud niimoodi planeeritud. Seal vestluses oli kasutatud musta huumorit, mis sai ka kõvasti kontekstist välja rebitud ja kindlasti sõna kasutus oli sobimatu. Olen ka avalikult vabandanud ja ma loodan, et need inimesed, keda see vestlus mõjutas, on suutnud andestada.

Kas te saite aru, miks teile nii tehti? Kas teil on poliitilisi vaenlasi erakonna sees?

Vaenlased on ehk liig suur sõna, aga ega täpsemalt ei tea. Poliitikas on mingil määral alati tegemist konkurentsiga. Ma ei tea, kuidas on teistes erakondades, kuid Keskerakonnas ja noortekogus on olnud konkurents väga tugev. Praegu käib menetlus ka politseis.

See asi läks ka politseisse?

Jah, me andsime ka politseisse. Ausalt öeldes on see väga tugevalt riivanud isiklikku privaatsustunnet. Ega me ei tea, kelle kontole sisse murti ja seal ca poole aasta jooksul kõiki isiklikke vestlusi jälgiti ja kopeeriti. Eks see natuke häiris ka.

Te astusite Keskerakonna noortekogu juhi kohalt tagasi. Kuidas Keskerakonna sees sellesse üldiselt suhtuti? Siin vanematest tegelastest Kalle Klandorf oli teie peale päris pahane?

Ma rääkisin Kalle Klandorfiga sel samal õhtul või järgmisel päeval. Olen Kalle Klandorfiga varasemalt kõrvuti töötanud kui ma Tallinna linnavalitsuses töötasin. Muidugi ta ütles, et on väga paha, et see niimoodi juhtus ja halb sõnakasutus oli. Rääkisime põhjalikult lahti selle. Laiemalt erakonna sees oli ka küsimusi ja seda selgitustööd sai tehtud. Veelkord - ei olnud kellegile plaanis pahatahtlikult haiget teha ja ma loodan, et inimesed seda ka usuvad.

Kas Keskerakond on asunud nüüd uusi nn Boroditšeid kasvatama, et noortele inimestele antakse linnaosavanemate kohad kätte?

Ma ei ole seda nüüd niimoodi mõelnud. Minu arust Keskerakond on alati andnud suhteliselt julgelt noortele võimalusi ja neid nö püünele lükanud. Ma arvan, et see on väga hea käik. Tegelikult räägime küll noortest inimestest, aga mina isiklikult olen 28, sel ajal oli Mailis Reps olnud juba haridusminister, Jüri Ratas olnud linnapea ja liikunud riigikogu aseesimeheks. Mitte, et ma end nüüd nendega võrdleks, aga see ei ole nüüd kõige noorem vanus, millal tööle asuda.

Te ei ole nüüd ka poliitbroiler, sest päris hiljuti astusite Keskerakonda?

Mina liitusin Keskerakonnaga 2016 suvel vist, aga olen olnud pikemalt seotud. Ma ei tea, kuidas see poliitbroileri definitsioon päris lõpuni välja näeb.

Mis Pirital teha tuleb? Teil otseselt mandaati ei ole ning valimistel ei kandideerinud.

Ma olen ise Pirita linnaosa elanik ja enda põhjal olen natukene probleemidega kursis ja eks mul on seal oma ettepanekud. Ma arvan, et väga palju kajastuvad Pirita linnaosa elanike soovid, probleemid ja ettepanekud sel kevadel tehtud Tallinna linna positiivse arengu uuringus, kus toodi välja põhilisemad mured. Minu ideed on samad, mis Keskerakonna valimisprogrammis. Olen kohtunud ka Pirita linnaosa eelmise vanemaga, kes praegu on Tallinna abilinnapea sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas Tõnis Möldriga, kes sai sealt väga tugeva mandaadi ja keda Pirita elanikud väga kiidavad. Esialgu sooviksin kindlasti jätkata tema pooleli oleva töö ja projektidega. Kui konkreetsemalt rääkida probleemidest, siis Pirital näiteks on olnud pikka aega probleem lasteaiakohtadega. Loodetavasti Kose lasteaia ehitus nüüd selle mure lahendab, mis peaks valmis saama järgmise aasta suvel ning kui see ei lahenda, siis saab juurde mõelda kindlasti Padriku lasteaia juurde ehitamisele. Kindlasti on vaja paljud teedeehituse objektid ära lahendada. Praegu on remondis Vabaõhukooli tee 1 lõik ja tõenäoliselt peaks minema ka selle tee ülejäänud osa remonti, on räägitud ka Pärnamäe tee ja Muuga tee ja Vana-Narva maantee ristmikest. Kindlasti Pirita jaoks väga oluline on Pirita rand, praegu koostatakse detailplaneeringut, natuke on sellest avalikustatud.

Kas 2019. aasta riigikoguvalimistel teete debüüdi kandidaadina?

Ma kindlasti kavatsen kandideerida. Tulemus sõltub paljuski sellest, kuidas ma oma tööga hakkama saan. Loodame, et läheb hästi. Minu isiklik soov on teha kõvasti tööd, kuulata kindlasti eelkäijaid, varasemaid linnaosavanemaid, väga professionaalseid linnaosa ametnikke ja eelõige linnaosa elanikke. Eks siis vaatame, kuidas läheb.