PPA soetas lidari 2008. aastal 15 miljoni krooniga ehk ligi miljoni euro eest. Nüüd aga on see kõrgtehnoloogiline seade, millega saab naftareostust tuvastada õhusõiduki pardalt maal või vees, müügis osta.ee keskkonnas vaid 5000 euroga.

Madala müügihinna taga peitub ka müümise põhjus: seadet ei õnnestunud nõuetekohaselt sertifitseerida, mis on lennunduses vajalik, seega ei või PPA seda kasutusele võtta.

"Sertifitseerimise tingimus oli alguses ühel tarnijal, kes loobus sellest. Hiljem telliti töö Hispaania firmalt, kes samuti sertifitseerimisest loobus," selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Allan Oksmann ERR-ile, kuidas seade sertifitseerimata jäi.

Kasutada seadet siiski saab, ent mitte tsiviillennunduses. Näiteks võivad seadme soetada tehnikahuvilised, pakub Oksmann.

"Lidarsüsteemi saab kasutada õhusõiduki käitaja, kes ei järgi tsiviillennunduse norme, näiteks kaitsevägi," ütles Oksmann.

165 kilo kaaluv seade on välja töötatud ja ehitatud Eesti ettevõttes Laser Diagnostics Instruments. Kuigi seade on kasutamata, ei anna PPA garantiid, et see ka töötab.

Oksjon kestab 14. detsembrini, siiani pakkumisi tehtud ei ole. Esimene oksjon juba ebaõnnestus.