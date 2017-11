Vladimir Svet: noorte linnaosavanemate kasuks räägib energia

Vladimir Svet ütles, et näeb kesklinna vanemana kolme prioriteeti - lapsed, liiklus ja linnaruum.

Sveti sõnul ootavad kesklinna ees suured muutused Reidi tee loomise, Gonsiori tänava rekonstrueerimise ja peatänava loomise näol. Ta rääkis, et soovib linnaosa elanikke nende otsuste juures rohkem kaasata.

Küsimusele, kas noored linnaosavanemad saavad ametis hakkama, vastas Svet, et nende kasuks räägib see, et neil on energiat ja tahet asju ära teha.

"Mina usun, et Tallinna linna elanikud mäletavad, mis oli neli aastat tagasi, mis oli kaheksa aastat tagasi, nad mäletavad, mis oli 12 aastat tagasi. Kõik need korrad on ametisse tulnud noored linnaosavanemad, noored abilinnapead. Ja ma tuletan meelde, et Jüri Ratas oli 27-aastane, kui ta sai linnapeaks ja maailma ei ole vahepeal lõppenud ja kõik on olnud korras," rääkis Svet.

"Muidugi see on väljakutse ja ma arvan, et kuidas kõik linna elanikud saavad meid (linnaosavanemaid - toim.) ja mind isiklikult aidata on see, et pöörduge meie poole, kritiseerige meid, aga konstruktiivselt. Meie eelis on see, et meil on energiat, meil on initsiatiivi ja meil on soovi asju ära teha. Aidake meid selles, näidake, mis vajab parandamist, andke oma ideid ja ma arvan, et koos me suudame seda ära teha," lausus Svet.