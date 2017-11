Kirjas ütleb Mugabe, et lahkumisotsus oli tema poolt vabatahtlik, vahendasid Reuters ja BBC.

Ta lisas, et otsustas presidendiametist lahkuda selleks, et võimaldada sujuvat võimu üleminekut.

Oma kirjas ei maini Mugabe aga seda, kellele ta riigi juhtimise jätab.

Üllatava teate tõttu peatati parlamendis alustatud tagandamisprotsess.

Spiikri sõnul käib juba töö juriidiliste küsimuste kallal selleks, et uus riigipea oleks kolmapäeva õhtuks ametis.

Parlamendisaadikud juubeldasid, kui Mudenda Mugabe kirjast rääkis.

Võimupartei Zanu-PF juht Whip Lovemore Matuke ütles, et on väga õnnelik selle üle, et Mugabe otsustas vabatahtlikult ametist lahkuda. "See oleks lõppenud väga piinlikult," märkis ta.

Pealinna Harare tänavad täitusid tuhandete juubeldavate inimestega, kes lehvitasid plakateid armeejuhi Constantino Chiwenga ja tagandatud asepresidendi Emmerson Mnangagwa piltidega.

Mugabe tagasiastumiseni viis tema kahe nädala tagune otsus vallandada asepresident Emmerson Mnangagwa. Paljude hinnangul asus Mugabe sellega toetama järgmise presidendina oma abikaasat Grace'i. See ärritas sõjaväejuhte, kes sekkusid ning panid Mugabe koduaresti.

Mugabe, kes on Zimbabwes võimu juures olnud 37 aastat, oli varem keeldunud ise ametist lahkumast.

Asepresident kutsus Mugabet ametist lahkuma

Zimbabwe tagandatud asepresident Emmerson Mnangagwa kutsus teisipäeval president Robert Mugabet kiiresti ametist lahkuma.

Mugabe tagandas Mnangagwa asepresidendi kohalt kaks nädalat tagasi ning asus järgmise presidendina toetama oma abikaasat Grace'i. Seetõttu otsustasid armeejuhid riigi juhtimisse sekkuda.

Pühapäeval tagandas võimupartei Zanu-PF Mugabe ka liidrikohalt ning kutsus presidenti üles ametist lahkuma.

Kuna Mugabe otsustas esmaspäevaks ise ametist mitte lahkuda, lubas erakond algatada teisipäeval tagandamisprotseduuri parlamendis.

Mnangagwa ütles, et põgenes kaks nädalat tagasi välismaale, kuna sai teada kavatsusest ta tappa. Ta ei naase riiki enne, kui on oma turvalisuses kindel.

"Zimbabwe rahvas on oma sõna öelnud. Kutsun president Mugabet rahva arvamust kuulda võtma ja tagasi astuma, et riik saaks edasi liikuda ja säilitada tema pärandit," ütles Mnangagwa.

Poliitikavaatlejad hoiatasid varem, et Mugabe kiirest võimulttõukamisest ei tule midagi välja ning sündmused Zimbabwes jätkuvad veel vähemalt nädala, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on ebameeldiv paljudele, kes tõsiselt mõtlevad, et reede või neljapäevaga saab see protsess läbi. Tagandamisprotsess ise on päris tehniline ja seda viiakse läbi järk-järgult, et rahuldada põhiseaduse nõudeid," selgitas Lõuna-Aafrika koordinaator Zimbabwe kriisiküsimuses Joy Mabenge.

Tõenäoline uus president Mnangagwa oli Mugabe usaldusalune juba enne, kui mustanahalised võimu riigis kindlalt enda kätte võtsid. Poliitiliselt aktiivsete talunike perest pärit Mnangagwa on suure osa oma elust välismaal pidanud veetma. Muu hulgas on ta saanud sõjalise kõrghariduse Egiptuses ja Hiinas, viimases on ta kõrgkoolis õppinud ka kommunistlikku ideoloogiat. Ka on tal juristiharidus Sambia ülikoolist.

Rahvuselt on Mnangagwa karanga. Karangad on ammu leidnud, et neil on Zimbabwes šonidega võrreldes liiga vähe võimu. Šoni rahvuse zezuru hõimu kuulub aga Mugabe.

Parlament algatas Mugabe tagandamise

Zimbabwe parlamenti jõudis teisipäeval ettepanek president Mugabe ametist tagandamiseks, teatas spiiker Jacob Mudenda.

Mudenda andis loa kutsuda kokku esindajatekoja ja senati ühisistung, kus hakati arutama algatust tagandamisprotsessi algatamiseks presidendi suhtes.

Kõigi poliitiliste jõudude saadikud on kutsunud 93-aastast Mugabet, kelle sõjavägi eelmisel nädalal võimult kõrvaldas, tagasi astuma.

Sõjaveteranid kutsusid Mugabe-vastastele protestidele

Zimbabwe mõjukas sõjaveteranide liit kutsus teisipäeval alustama viivitamatult proteste Mugabe vastu.

"Kõik inimesed peavad jätma oma tegemised ja tulema Hararesse, me tahame näha otsekohe Mugame lahkumist. Protestid peavad algama viivitamatult, me ei saa olla enam tundigi Mugame võimu all," ütles veteranide liidu esimees Chris Mutsvangwa enne, kui oli teada Mugabe tagasiastumine.

Sugugi mitte kõik zimbabwelased aga ei ole Mugabe vastu.

"Jah, ta on vana, kuid me armastame teda siiski. Me oleme oma isadelt kuulnud tema pärandist. Me oleme temaga tulnud pika tee ja isiklikult mina ei arva, et selle mehega midagi valesti oleks," ütles Harare elanik Lawrence Chingwaru.

Ministrid boikottisid Mugabe kokku kutsutud istungit

Enamik Zimbabwe ministreid ei osalenud teisipäeval Robert Mugabe poolt kokku kutsutud valitsuse istungil, teatas riiklik ajakirjandus.

"Valitsuse istung, mille president Mugabe täna hommikuks kokku kutsus, ei toimunud, kuna ministrid ei ilmunud kohale," kirjutas uudisteportaal Herald.

Lõuna-Aafrika riigid arutavad Zimbabwe kriisi

Lõuna-Aafrika arenguühenduse (SADC) neli riigijuhti arutasid teisipäevasel kohtumisel poliitilist kriisi Zimbabwes.

Kohtumise korraldas Angola ning sellest võtsid osa Lõuna-Aafrika Vabariigi, Sambia ja Tansaania liidrid.

Lõuna-Aafrika Vabariigi president Jacob Zuma ja Angola president Joao Lourenco reisivad kolmapäeval Zimbabwesse.

SADC-i komitee on teinud ettepaneku korraldada Zimbabwe kriisi arutamiseks kõigi bloki 16 liikmesriigi tippkohtumine.