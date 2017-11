Žanr, milles tavaliselt jutustatakse Euroopa lähiajalugu, on apokalüpsis. Katastroof, millele järgneb puhastumine ning „uus taevas ja uus maa“. Suure majandussurutise ja Teise maailmasõja õudustest tulid eurooplased välja veendumusega, et millelgi sellisel ei tohi kunagi lasta korduda

Eesti maaülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli koostöös on valmimas nutika tootmise tuumiktaristu. Maaülikoolis avatud kompuutertomograafia labor on osa sellest, pakkudes nii teadlastele kui ka ettevõtetele võimalust uurida mitmesuguste detailide siseehitust, avastada pragusid, tühimikke ja muid puudusi.

Võiks arvata, et linnakeskkonnas on saaste suurem kui maal ning saasteained võivad sattuda ka linnas kogutud metesse. Tallinna ülikoolis tehtud meeanalüüsi tulemused näitavad aga sootuks muud.

Kujutagem ette, et kõik maailma varandus kuulub ühele mehele. Nimetagem seda meest Kroisoseks, vanast pärimusest tuttava kuninga järgi, keda Herodotos iseloomustas kui „nii uskumatult rikast“, et ta „pidas ennast kõige õnnelikumaks surelikuks“. Oma ligimestest mõõtmatult kõrgemal asuv moodne Kroisos on ühtlasi ka suuremeelne kuningas.

"Kõik inimesed peavad jätma oma tegemised ja tulema Hararesse, me tahame näha otsekohe Mugame lahkumist. Protestid peavad algama viivitamatult, me ei saa olla enam tundigi Mugame võimu all," ütles veteranide liidu esimees Chris Mutsvangwa.

Mudenda ütles, et parlament koguneb hotellis, et alustada tagandamisprotsessiga.

"Zimbabwe rahvas on oma sõna öelnud. Kutsun president Mugabet rahva arvamust kuulda võtma ja tagasi astuma, et riik saaks edasi liikuda ja säilitada tema pärandit," ütles Mnangagwa.

Mnangagwa ütles, et põgenes kaks nädalat tagasi välismaale, kuna sai teada kavatsusest ta tappa. Ta ei naase riiki enne, kui on oma turvalisuses kindel.

