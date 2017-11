Kinnisvaraportaalides pole sugugi harv kohata kuulutusi, kus Lasnamäe alguses asuvat pinda reklaamitakse välja kesklinnakorterina või märgitakse Harkus asuva maja asukohaks Nõmme. Koduotsijale võib selline olukord segadust tekitada, kuid portaalide sõnul on muudatuste tegemine komplitseeritud.

Kv.ee ja Soov.ee portaalijuht Tarvo Teslon kommenteeris olukordi, kus kinnisvaramüüja objekti asukoha kuulutusse eksitavalt kirja paneb, et seda tehakse üksikutel juhtudel ning põhjused on praktilised.

"Linnaosade ja linnade piirid on kohati suhteliselt vägivaldsed ja ega koduotsijaid ei pruugi teadagi, millist tänavat pidi linna või linnaosa piir kulgeb. Ja kas siis teisel pool tänavat on halvem elada? Tavaliselt ju mitte," sõnas ta.

Teslon lisas, et kui juba tehinguks läheb, on ostjad kindlasti kursis, milline on nende kodu täpne aadress ja millise omavalitsuse lasteaeda nende laps saab minna.

Küsimusele, kas otsing ei oleks ausam, kui süsteem määraks objekti aadressi sisestamisel piirkonna automaatselt, vastas Kv.ee portaalijuht, et tema hinnangul ei ole igasugused piirangud head.

"Ning kui me tõesti peaks tehniliselt piirama asukoha määramist, siis peaksime tänaseks välja kujunenud otsingu ümber tegema, et kesklinnast otsija ka kõrvallinnaosa lähemaid kuulutusi näeks. Harjumustel on aga suur jõud ja iga taoline uuendus toob kaasa pahameelt," usub Teslon.

Tema sõnul saavad inimesed, kes otsivad kinnisvara väga selgelt ühes piirkonnas, selleks kasutada kaardiotsingut või sisestada tekstiotsingu ribasse soovitud asumi nimi.

City24 müügijuht Marge Rebane märkis, et kui süsteem määraks linnaosa automaatselt, tekiks probleeme selliste tänavatega või paikadega, mis kuuluvad ametlikult teatud linnaossa, aga tegelikkuses seostatakse neid pigem teise piirkonnaga.

Rääkides Tallinna asumitepõhisest eristamisest, ütles Rebane, et näiteks Kadriorg on just sel põhjusel kesklinnast eraldiseisva otsinguvõimalusena olemas, kuna paljud kliendid otsivad kinnisvara konkreetselt selles piirkonnas.

City24 juht Karin Noppel-Kokerov märkis, et portaalil on pika ajaloo jooksul välja kujunenud teenusemudelid, millel on palju osapooli ning seetõttu on uuenduste tegemine komplitseeritum, kuna kõigi osapooltega tuleb arvestada.

"Samamoodi peituvad mitmete tänaste otsingueripärade juured ajaloos," tõdes ta.

Samas tunnistas Noppel-Kokerov, et seoses haldusreformiga on portaal oma kuulutuste aadressi sisestamise ning otsinguvõimaluste osa üle vaatamas ja muu hulgas vaadatakse üle ka kuulutuste info kvaliteet.