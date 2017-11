Tallinna Nõmme linnaosavanema kandidaadiks kinnitatud Grete Šillis (KE) ütles, et teda ei seo peale perearsti Nõmmega hetkel mitte midagi.

Šillis on sündinud Haaberstis ja elab Põhja-Tallinnas, tõsi küll - hetkel otsib ta elamist Nõmmele. Kohalikel omavalitsuste volikogude valimistel kandideeris Šillis Haaberstis ja sai seal napp 24 häält.

Küsimusele, kuidas Haaberstis 24 hääle saamine käib kokku Nõmme linnaosa vanemaks saamisega, vastas ta järgmiselt: "Ma pean oma 24 usaldavale isikule, kes mind sealt nimekirjast üles leidsid ja lootsid, et äkki ma hakkan Haabersti elu juhtima, vaatama kurvalt otsa ja ütlema, et kahjuks te mind Haaberstisse ei saa, aga saavad Nõmmekad minu endale."

Šillise sõnul on 24 häält valimistel tulemus, kust saab ainult edasi liikuda ja linnaosa vanemana tulemust parandada.

Põletavamate probleemidena Nõmmel nimetas Šillis vajadust ehitada Nõmme gümnaasiumile spordihoone.

"See on kindlasti see, mille eest ma seisan," lausus Šillis.

Samuti peab ta oluliseks Nõmme keskuse rekonstrueerimist ja Raudtee tänavale kõnniteede ehitamist. Probleemsed on tema sõnul ka parkimisküsimused.

"Parkimisküsimused mitte üldiselt Nõmme keskuse ümber, vaid ka Rahumäe kalmistu juures, kus puuduvad parkimiskohad," sõnas ta.

Kuigi Nõmme ajaloo tundmisega jäi Šillis pisut jänni, loodab ta, et nõmmekad andestavad talle ja annavad võimaluse enda tõestamiseks. Nimelt ei osanud Šillis vastata ERR-i küsimusele, kes on Nikolai von Glehn.

Oma varasematest tegemistest rääkides ütles Šillis, et on olnud riigikogu Keskerakonna fraktsioonis õigusnõunik. Viimasel aastal on ta töötanud riigikogu aseesimehe Enn Eesmaa nõunikuna.