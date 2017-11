Mitmed Laima maiustused valmivad Kalevi kommivabrikus

Nii nagu eestlased peavad Kalevi kommivabrikut oma rahvuslikuks uhkuseks, on lätlaste suhtumine oma Laimasse sama. Riia keskväljakul on Laima auks suur kellgi püstitatud.

Ligi sada aastat tagasi teiste šokolaadivabrikute baasil loodud Laima toodab laia sortimenti maiustusi kompvekkidest šokolaadide ja piparkookideni.

Riia südalinnas asub ka Laima muuseum ettevõtte ajaloolises tootmishoones, kus külastajad saavad ise šokolaadi teha ja kuulda juttu sellest, kuidas vabrik kasutab üksnes kakaoube, mis on spetsiaalselt nende jaoks valitud ja röstitud.

2015. aastal ostis rahvusvaheline toidukontsern Laima ära. Ka Kalev kuulub Orkla kontserni. Seetõttu asus uus omanik senist tootmist optimeerima. Sündis koostöö erinevate riikide tootmisettevõtete vahel.

Nii näiteks toodetakse Laimas 80 protsenti Kalevi kaubamärgi all müüdavatest piparkookidest. Kalev aga omakorda toodab mitmeid maiustusi, mis on müügil Laima sildi all.

"Kuna toidutööstuse tootmisseadmed on väga kallid, siis ei ole kõigil tootjatel otstarbekas hankida endale seadmeid paljude erinevate tootegruppide valmistamiseks. Seetõttu on levinud selliste toodete tellimine, mida ei ole endal võimalik toota või mille valmistamine nõuaks ebamõistlikult suuri investeeringuid tootmisesse, teistest ettevõtetest, kus on selleks parimad võimalused. Sarnane praktika on levinud ka Orkla kontserni sees, kuhu kuulub ka Kalevi kommivabrik," selgitab AS-i Kalev juhatuse esimees Kaido Kaare.

"Hetkel toodab Kalev Läti turule Laima kaubamärgi all lisaks dražeedele ka martsipanibatoone, karamelle, iiriseid ja paari sorti kompvekke."

Näiteks Kalev on viimasel paaril aastal investeerinud kõige enam dražeekommide tootmis- ja pakkeseadmete soetamisse, mistõttu moodustavad lõviosa teistele Orkla ettevõtetele toodetavatest maiustustest erinevad šokolaadikattega dražeed. Neid toodab Kalev praegu nii Läti, Norra, Taani kui ka Rootsi turule sealsete kaubamärkide all.

Kalevi koostöö Laimaga algaski pärast viimase liitumist Orklaga 2015. aastal. Hetkel toodab Kalev Läti turule Laima kaubamärgi all lisaks dražeedele ka martsipanibatoone, karamelle, iiriseid ja paari sorti kompvekke. Milliseid täpsemalt, Kalev avaldama ei soostu.

"Tulenevalt tarnelepingutest erinevate riikidega ei saa me nimekirja konkreetsetest toodetest avalda," ütleb Kaare.

Allhanketooted valmivad tihedas koostöös valmistajatehase ehk Kalevi ja tellijaettevõtte vahel.

"Toodete retseptid tulevad enamasti tellija poolt või sünnivad need koostöös Kalevi tootearendajatega kohapeal. Harvem tuleb ette, et mõni toode võetakse üks-ühele teise portfellist üle, sest erinevatel turgudel on erinevad maitse-eelistused ja maiustustemaailmas on traditsioonidel suur kaal," põhjendab Kaare.

Teistele Orkla ettevõtetele valmistatavad allhanketooted moodustavad Kalevi tänasest toodangumahust kokku umbes kümme protsenti.

Uus tootmishoone tulekul

Laima alustab järgmisel aastal uue tootmis- ja logistikakeskuse rajamist Adažisse. 6500-ruutmeetrisesse tootmishoonesse ja kaasaegsesse tehnoloogiasse investeeritakse kolme aasta jooksul 20 miljonit eurot. Tegemist on Läti toiduainesektori ühe mahukama investeeringuga, mis lisandub varasemale 16-miljonilisele investeeringule Laima tootmisesse viimase kahe aasta jooksul.

Uus tootmishoone peaks käivituma 2019. aasta lõpus.

"Me investeerime kaasaegsetesse tehnoloogiatesse, et vastata kohalike ja piirkondlike turgude kasvavatele vajadustele uuenduslike toodete järele. Me jätkame ka tihedat koostööd teiste Orkla kontserni ettevõtetega, et toota neile vastavalt nende vajadustele ja vastupidi," ütleb Laima esindaja, Orkla Orkla Confectionery & Snacks Latvija juht Toms Didrihsons.

Sellega lõppeb Laima maiustuste tootmine oma ajaloolises hoones Riia südalinnas. Šokolaadimuuseum ja kontoriruumid jätkavad tegevust siiski vanal aadressil Miera tänaval.

Kas ja kuidas mõjutab uue tootmishoone rajamine Kalevi ja Laima koostööd, on Kaare hinnangul veel vara öelda.

"Laima uue tootmis- ja logistikakeskuse projekt on alles algusjärgus, mistõttu on hetkel veel vara rääkida sellest, mil moel hakkab koostöö pärast selle valmimist välja nägema," ütleb Kaare.

Seega on võimalik, et ka edaspidi saab Lätist kaasa osta Laima kommi, mis tegelikult on valmistatud Eestis, Kalevi tehases.