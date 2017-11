Fotod: Tallinna linnavalitsus tutvustas linnaosavanemaid

Keskerakonna Tallinna nõukogu kinnitas esmaspäeval täiendavalt neli linnaosavanema kandidaati.

Linnapea Taavi Aas sõnas, et nagu linnavalitsuses, on ka linnaosavanema kandidaatide seas nii neid, kes on suurte kogemustega ja näidanud ennast võimekate juhtidena, kui ka inimesi, kes tulevad linnasüsteemi uute ja värskete ideedega.

"Linnaosavanemateks on läbi aegade kutsutud noori ja teotahtelisi inimesi. Linnaosavanema vastutusrikast positsiooni on täitnud paljud tänased kogenud linnajuhid ning riigikogulased. Olen kindel, et uued linnaosavanemad tõestavad ennast edukalt oma ametis ja eelkõige muidugi Tallinna elanike silmis," tõi Aas välja.

Tulevased linnaosavanemad:

Kristiine – Jaanus Riibe

Pirita – Alina Tubli

Põhja-Tallinn – Raimond Kaljulaid

Haabersti – Marek Jürgenson

Mustamäe – Lauri Laats

Nõmme – Grete Šillis

Lasnamäe – Maria Jufereva

Kesklinn – Vladimir Svet