Lisaks riigi esindajale ja vedajale oleks nende nägemuses lepingupartneriks ka omavalitsus, kelle huvid oleksid siis tagatud nii ühenduste igapäevasel korraldamisel kui pikemal planeerimisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimesest jaanuarist kaovad Eestis maavalitsused ning mandri ja suursaarte vaheliste liinide korraldamine koostöös vedajaga saab maanteeameti ülesandeks. Kuna transpordiühendused mandriga on eluliselt tähtsad soovivad hiidlased, et neil oleks ametlik õigus kaasa rääkida näiteks selles, millised on nii lennu- kui laevagraafikud ja ülevedude mahud.

"Omavalitsused teavad ju kõige paremini oma piirkonna esiteks inimeste liikumisvajadusi, ettevõtjate liikumisvajadusi, kindlasti soovivad nad väga teha koostööd ettevõtjatega," ütles Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik.

Majandusministeerium kinnitas, et omavalitsuste lisamine ühistranspordilepingutesse on võimalik ja see on kõigest läbirääkimiste küsimus.

"Selle järele on tegelikult ka sisuline vajadus, et meil oleks kohalik omavalitsus ühe täiendava lepingupartnerina kõrval olemas, kes oskab ja teab kohaliku tasandi probleeme, teab koordineerida vajalikke graafikuid ja vajadusi ja oleks meile väga heaks koostööpartneriks," lausus majandusministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.

Aivar Viidiku sõnul võiks kunagi kaugemas tulevikus, näiteks kümne aasta pärast kaaluda seda, et omavalitsus korraldabki praamiliiklust ise.

"Loomulikult hetkel ei ole selleks piisavalt oskusteavet kohapeal, aga tõepoolest pikemas perspektiivis võikski see süsteem kehtida selliselt, et omavalitsus oleks juba konkreetselt liiniveo korraldaja või siis ka hangete korraldaja staatuses," märkis Viidik.

Paari nädala eest tegi riigikogule sarnase sisuga pöördumise Saaremaa vallavolikogu. Aivar Viidiku sõnul ei tehtud kahe saare ühisavaldust, sest sellekohane info ei jõudnud õigel ajal hiidlasteni.